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NBA／鵜鶘搶季後賽優勢在防守 主帥讚：英格倫扛起球隊

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
英格倫近期連9場至少拿到25分。 美聯社
英格倫近期連9場至少拿到25分。 美聯社

靠著英格倫（Brandon Ingram）在第四節關鍵時刻的連續得分加持之下，鵜鶘擋住快艇的反撲，最後以8分之差勝出，拿下一場重要勝利。

鵜鶘本季3次對決快艇都拿下勝利，這是他們自2009-10年賽季以來首度橫掃快艇，而當時鵜鶘還不是叫現在的球隊名稱。此外，鵜鶘也是自2017-18年以來再度取得單季40勝成績。

鵜鶘在最近8場比賽中拿下7勝，排名也再次壓過湖人，名列西區第7，同時和第6名快艇之間僅剩下0.5場勝差。

「延續一波客場之旅後，這是一場很關鍵的主場勝利，」鵜鶘主帥格林（Willie Green）賽後也稱讚英格倫的發揮，「英格倫每場都把球隊扛在肩上，他一直命中投籃，不僅僅是在得分，他更讓身邊隊友也融入進來。」

「英格倫只想要贏球，他展現出來的態度就是，只要是為了贏球，他願意去做任何事情。很高興他可以打出這樣的表現，他是全聯盟最棒的球員之一，他的努力得到了回報。」格林說。

加上今天轟出36分，英格倫已經連續9場比賽至少拿到25分，生涯至今的最佳演出。

另一方面，鵜鶘能夠在威廉森（Zion Williamson）高掛免戰牌的劣勢下，一路逼近季後賽大門，能有如此表現和球隊的防守有密切關係。

根據統計，在明星賽之後，鵜鶘的防守效率來到110.2，在同時期內居全聯盟第一，壓過塞爾蒂克的110.8和湖人的110.9。

鵜鶘還剩下4場例行賽，分別是主場迎戰國王、灰熊、尼克，最後一場是作客明尼蘇達，場場都是硬仗。

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