NBA／抨擊新版勞資協議是垃圾 格林怒嗆：球員又輸了

針對NBA與NBPA（球員工會）達成新版的勞資協議，由於裡面對於大量支付豪華稅的球隊有諸多限制，這讓格林（Draymond Green）大感不滿，直接嗆：「球員們又輸了」、「年輕人被毀了」。

在這份協議中規定，超出豪華稅門檻1750萬美元的球隊，像是勇士、公鹿、快艇、塞爾蒂克、湖人、太陽、金塊等球隊，將無法使用迷你中產特例，同時不能在交易中使用現金、且不能交易7年之後的首輪籤，以及不能買斷市場的簽約。

這些限制將會讓這些高薪資球隊在補強端受到不少影響，而協議也會獎勵團隊薪資中下等級的球隊，給予他們更大的補強空間。

針對這樣的勞資新規定，格林十分不滿地在推特上開砲：「球員們又輸了！那些中下游的球隊不去花錢是因為他們不願意，他們想輸球。所以要提高他們的花錢能力，那就這樣做吧，他們還是會繼續縮減開支。這就是匆匆達成的協議嗎？永遠都是這樣。」

格林繼續嗆道：「從未見過有人拿著能讓整台機器運轉的重要零件資產去談判，而且還每次都輸！」格林表示他真的太多話想講，要留到Podcast再講，因為心情太激動了，這份勞資協議簡直就是垃圾。

另外針對季中錦標賽獲勝球隊每人50萬美元獎金的規定，格林也是抨擊。「當這個想法第一次被引進時，他們說的可是100萬美元的獎金！天啊，我們又被坑了50萬！」

格林強調自己並非受影響最大的人，反而是為年輕球員抱屈。「我已經是打滾11年的老將了，是那些年輕球員和還沒進入聯盟的人被搞了。」

據悉，這份為期7年的勞資協議將從2023-24賽季開始生效。新協議執行6年後，雙方均有權利跳出協議重新進行談判。