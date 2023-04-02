NBA／韋德攜手多位傳奇入名人堂 詹皇、保羅齊祝賀

籃球名人堂今天證實2023年入選名單，包括馬刺總教練波波維奇（Gregg Popovich）、NBA退役球星帕克（Tony Parker）、諾維茨基（Dirk Nowitzki）、加索（Pau Gasol）、韋德（Dwyane Wade），還有WNBA教練與前球星哈蒙（Becky Hammon），今年稍晚都將成為名人堂一員。

法新社報導，奈史密斯籃球名人堂（Naismith Memorial Basketball Hall of Fame）宣布，2023年的6人入選名單星光熠熠，他們將在8月舉行的入堂典禮上亮相。其中帕克、諾維茨基、加索是來自法國、德國、西班牙的國際球員；哈蒙則是最具開創性的女教練暨球星。

今年籃球名人堂可說是NBA聖安東尼奧馬刺隊的小型同學會，帶頭的正是綽號「Pop」的總教練波波維奇。他自1996年執教馬刺至今，不但是NBA勝場數最多的總教練，同時也是NBA執教同一支球隊時間最長的主帥。

在這段期間，他曾率領馬刺奪得5座NBA總冠軍，而馬刺隊去年進入籃球名人堂的球星，就是波波維奇仰賴成就王朝之一的阿根廷名將「鬼之切入」吉諾布里（Manu Ginobili）。

波波維奇在NBA的戰功彪炳，連續22年帶領球隊打進季後賽，更3度榮獲NBA最佳教練。他自2016年起擔任美國國家隊教練，順利拿下2020東京奧運金牌。

NBA生涯幾乎全都在馬刺隊的帕克，因為在球場上擁有極佳切入速度，享有「小跑車」稱號。他生涯6度獲選參加NBA明星賽，同時4度為馬刺隊奪下NBA總冠軍，而當時馬刺隊執教的正是另一位名人堂新成員波波維奇。帕克更在2007年獲選為總冠軍賽最有價值球員（MVP），這是NBA首次由歐洲球員獲得此一獎項。

出生比利時但從小在法國長大的帕克，除了有著NBA季後賽總得分破4000等驚人成績，同時也是法國國家隊的長期成員，他5次參加歐錦賽並成為歐錦賽得分王，這項紀錄後來為同樣也是今年入選籃球名人堂的加索打破。2019年6月，帕克宣布自NBA退休。

值得一提的是，這次入選籃球名人堂的女將哈蒙其實跟馬刺隊關係也十分密切。哈蒙司職控球後衛，早年在全美大學體育聯盟（NCAA）就有優異表現，但因沒有入選國家隊，她轉而歸化俄羅斯參加北京奧運，這個選擇在當時引起軒然大波，許多人質疑哈蒙的忠誠問題。

而哈蒙在連兩屆代表俄羅斯參加奧運的同時，本身也在WNBA出賽，其中包括馬刺兄妹隊的聖安東尼奧銀星隊（San Antonio Stars）。她生涯共6次入選WNBA明星賽，球衣號碼也在銀星退休。

哈蒙後來於2014年為NBA馬刺隊網羅擔任助理教練，總教練波波維奇還公開讚揚哈蒙的高球商，她也是美國4大職業體育聯盟第一位女性全職助理教練。2020年12月30日，波波維奇比賽中被驅逐出場，哈蒙一舉成為NBA例行賽史上首名女性代理總教練。銀星隊後來易主搬遷，改名為拉斯維加斯王牌隊（Las Vegas Aces），哈蒙2021年12月出任總教練，首季執教就拿下WNBA總冠軍。

德國籍球星諾威茨基自1998年加入NBA以來，不但總得分3萬1560分排行NBA史上第6，同時2019年退休時仍是達拉斯獨行俠一員，從未離開。這也創下NBA首位連續21個球季都待在同一球隊的紀錄。

諾威茨基在2011年協助獨行俠拿下隊史唯一NBA總冠軍，許多人均稱他是NBA最偉大的歐洲球員，而他也是繼施倫夫（Detlef Schrempf）之後，第2位進入NBA總決賽的德國球員，施倫夫後來也在諾威茨基的退休儀式上致詞。

諾威茨基原本是由公鹿隊在第一輪選秀挑走，後來交易至獨行俠後以多樣的得分手段在NBA崛起，無論中距離、3分線或是低位單打均有殺傷力，也獲得了「德國司機」、「德國坦克」的稱號。他生涯14度入選NBA明星賽，2007年獲頒NBA年度最有價值球員。

西班牙籍的中鋒加索在職籃與國家隊都有傑出表現，他在2001年NBA選秀第一輪就被老鷹隊挑走，交易至灰熊隊後，2002年隨即獲選為NBA年度最佳新秀，也是史上第一名非美國本土球員贏得此一獎項。

加索生涯6次入選NBA明星賽，特別是在2009與2010年協助洛杉磯湖人連拿兩屆總冠軍。他同時也是西班牙國家隊中堅，除了2006年世錦賽金牌並獲選最有價值球員，加索自2008北京奧運起，連續3屆奧運拿下了2銀1銅，更在歐錦賽寫下3金2銀2銅的超級成績，也是歐錦賽的得分紀錄保持人。

今年加入籃球名人堂的韋德，職籃生涯多半效力邁阿密熱火隊，熱火史上的3次NBA總冠軍韋德全部在陣，而韋德的得分、助攻、抄截、出賽場次、投籃出手次數與命中數等生涯數據，全都是熱火隊之冠。

韋德自NCAA即開始展露籃球天賦，司職得分後衛的他屬於知名的2003年度成員，當年選秀會上星光閃閃，像是詹姆斯（LeBron James）與「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony），最終韋德在進入熱火隊後大放光芒。

2006年拿下NBA總冠軍賽MVP，「熱火三王」時代更是球隊稱霸主力。他同時也是2008年北京奧運美國男籃的金牌成員，並於翌年奪下NBA得分王，生涯13次入選NBA明星賽，2021年獲選NBA 75大球星。

在得知韋德入選名人堂後，好兄弟詹姆斯和保羅（Chris Paul）都先後發推特祝賀。「恭喜我的兄弟。」詹姆斯寫道，保羅則寫道：「兄弟，恭喜了！名人堂成員。」

諾維茨基確定進入名人堂後，在個人推特上表示：「了不起的一屆名人堂。我對此感到謙卑和榮幸。」

帕克則提到馬刺師徒一同入選的光榮時刻。「能和波波維奇一起入選名人堂，這真的很酷。而哈蒙就像我的大姐一樣。我們之間的關係非常密切。」

同樣來自法國的貝頓（Nicolas Batum），對於帕克能夠進入名人堂也感到與有榮焉。「恭喜我的大哥，你已經躋身最偉大的行列。對你滿滿的尊敬。」