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新北板橋工人施工疑踩空電梯井 「6樓跌到2樓」命危

NBA／新版協議提前續約漲幅提高 布朗、沙波尼斯皆受惠

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
布朗為球員工會副主席。 法新社
布朗為球員工會副主席。 法新社

NBA聯盟與NBPA（球員工會）達成全新勞資協議，為了讓母隊能夠增加更多留人的籌碼，協議中也將提前續約薪資漲幅從原本的120%增加到140%，部分球員將可以直接受益。

在相關報導中即以球員工會副主席布朗（Jaylen Brown）為例。若以目前的規定，布朗如果選擇和塞爾蒂克提前續約，他最多只能拿到四年1.65億美元的合約，其新合約的首年起薪為最後一年薪資的120%。

而在新協議之下，布朗起薪漲幅為140%，他在2023-24年薪資可以拿到3180萬美元，如此一來布朗提前續約的最大合約金額將可以達到四年1.89億美元。

國王全能中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）同樣也是受益者。在原有規定下，他能簽下四年1.11億美元的續約協議，但若使用新規定，他將可以得到四年1.21億美元的合約。

當然，對布朗來說，這樣的提前續約對他並非是最大額度的續約條件。

根據薪資專家馬克斯（Bobby Marks）推算，如果布朗可以入選年度最佳陣容，他在成為自由球員之後將有資格和綠衫軍簽下一份五年2.83億美元的超級頂尖合約。

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