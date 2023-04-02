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NBA／無迷你中產可用 新勞資協議限制高豪華稅球隊
NBA聯盟與NBPA（球員工會）傳出已經達成一份為期7年全新勞資協議，除了將在下個賽季新增季中錦標賽，並限制出賽至少65場的年度獎項獲選標準外，包括對於豪華稅球隊也有新的限制，同時為中低團隊薪資球隊提供更多機會。
針對像勇士和快艇這類必須繳納鉅額豪華稅的球隊，避免他們在大量使用金錢留住球員外，猶能透過特例補強陣容。
協議中規定，超過豪華稅門檻1750萬美元的球隊，將無法得到迷你中產特例，同時也不在交易中使用現金，且不能交易7年之後的首輪簽籤，以及在買斷市場中搶人。
若依這樣的規定，在勇士今年引進迪文森佐（Donte DiVincenzo）、公鹿簽下英格斯（Joe Ingles）、塞爾蒂克簽蓋里納利（Danilo Gallinari）、籃網簽米爾斯（Patty Mills）或是快艇休賽季補強沃爾（John Wall）這類的情況將不再發生。
另外，團隊中低薪資球隊在自由市場、交易市場上將可以獲得更有利的機會，像是增大交易特例等諸如此類，不過目前尚未公佈具體條款。
至於在雙向合約球員方面，則是從原本的2個名額增加到3個。
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