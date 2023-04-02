NBA／英格倫第四節飆分力擋雷納德 鵜鶘近8戰奪7勝

在昨天慘遭灰熊逆轉的下半場，雷納德（Kawhi Leonard）選擇休兵，並決定在今天對鵜鶘的「背靠背」客場比賽中繼續上場，不過這樣的調整還是沒能幫助球隊奪下勝利。

雷納德雖然全場狂攻40分，包括第四節個人獨拿14分，但面對英格倫（Brandon Ingram）和墨菲（Trey Murphy III）的聯手出擊，快艇還是難以越雷池一步，以114比122吞下2連敗。

Brandon Ingram tonight in the @PelicansNBA win:



36 PTS

8 AST

4 REB

51.8 FPTS#Pelicans pic.twitter.com/v1l7oLdQ5V — NBA Fantasy (@NBAFantasy) 2023年4月2日

快艇跌到西區第6，與第7名的鵜鶘之間差距縮小到僅差0.5場，而勇士則是受惠，排名躍升第5。

雙方在前三節打得難分難解，鵜鶘靠著先發5人的強勢發揮，取得1分領先；進入第四節後，鵜鶘依然掌控領先優勢。這其中關鍵在於英格倫。他在第三節後段包辦全隊所有9分，第四節中更在快艇試圖超前比分時，英格倫再度啟動，拿到重要8分，墨菲也補上5分，鵜鶘擴大領先差距。

數據顯示，英格倫和墨菲在第四節聯手得到19分，壓過雷納德的反撲火力。鵜鶘近8戰奪下7勝，這讓他們強拉尾盤，保有爭取前6名季後賽門票機會。

英格倫全場23投13中包括11罰10中，攻下36分8助攻4籃板；瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）23分12籃板，墨菲和麥凱倫（C.J. McCollum）各拿到19分，瓊斯（Herbert Jones）12分。

下半場一共拿下28分的雷納德，整場比賽進帳40分8籃板4助攻，這是他本季第2次突破40分；衛斯特布魯克（Russell Westbrook）得到24分9助攻3籃板，祖巴茲（Ivica Zubac）15分6籃板。