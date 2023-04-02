NBA／唐西奇飆42分無力回天 獨行俠7戰6敗瀕臨淘汰

已經無路可退的獨行俠，今天在客場挑戰近況也不理想的熱火，試圖爭取勝利，儘管唐西奇（Luka Doncic）奮力攻下42分10籃板8助攻2抄截，厄文（Kyrie Irving）和小哈德威（Tim Hardaway Jr.）也合力貢獻54分，然而防守端還是擋不住對手的強攻，在第二節一度落後18分之後，幾乎整場比賽都受制於熱火，難以有效拉近比分。

最終，獨行俠再以122比129敗下陣，最近7場比賽吞下6敗，好不容易因第10名雷霆昨天輸球而縮小的差距，現在又擴大到1場勝差。在只剩4場例行賽的情況下，獨行俠的季後賽之路已經命懸一線了。

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35 PTS

12 AST

3 REB

2 STL

62.6 FPTS#HEATCulture pic.twitter.com/vwyNt4B2Jn — NBA Fantasy (@NBAFantasy) 2023年4月2日

唐西奇和厄文本季同場出賽的戰績持續下探，累積4勝10敗，季中交易大限前的豪賭顯然是徹底失敗了。

巴特勒（Jimmy Butler）此戰狀態出色，16投12中包括11罰10中，拿下35分12助攻3籃板，這是他本季第2次完成至少30分10助攻的表現。

賽勒（Cody Zeller）頂替先發繳出20分8籃板的成績，史特魯斯（Max Strus）和勒夫（Kevin Love）也各拿到18分；赫洛（Tyler Herro）16投僅5中，進帳15分6籃板3助攻。

熱火上半場就豪取76分，創下隊史第3高得分紀錄，掌握住12分領先優勢，近入下半場更一度拉開到18分差。即便獨行俠整體命中率壓過熱火，但在三分球表現沒有太突出的情況下，還是難以收復失土。

熱火拿獨行俠開刀，中止近期的3連敗，排名仍居東區第7，距離籃網還有1.5場勝差。