快訊

高鐵連假疏運出包 集電弓傳異常「車廂一片漆黑」全線恢復正常運轉

NBA／唐西奇飆42分無力回天 獨行俠7戰6敗瀕臨淘汰

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
巴特勒(左)率隊力退唐西奇。 路透社
巴特勒(左)率隊力退唐西奇。 路透社

已經無路可退的獨行俠，今天在客場挑戰近況也不理想的熱火，試圖爭取勝利，儘管唐西奇（Luka Doncic）奮力攻下42分10籃板8助攻2抄截，厄文（Kyrie Irving）和小哈德威（Tim Hardaway Jr.）也合力貢獻54分，然而防守端還是擋不住對手的強攻，在第二節一度落後18分之後，幾乎整場比賽都受制於熱火，難以有效拉近比分。

最終，獨行俠再以122比129敗下陣，最近7場比賽吞下6敗，好不容易因第10名雷霆昨天輸球而縮小的差距，現在又擴大到1場勝差。在只剩4場例行賽的情況下，獨行俠的季後賽之路已經命懸一線了。

唐西奇和厄文本季同場出賽的戰績持續下探，累積4勝10敗，季中交易大限前的豪賭顯然是徹底失敗了。

巴特勒（Jimmy Butler）此戰狀態出色，16投12中包括11罰10中，拿下35分12助攻3籃板，這是他本季第2次完成至少30分10助攻的表現。

賽勒（Cody Zeller）頂替先發繳出20分8籃板的成績，史特魯斯（Max Strus）和勒夫（Kevin Love）也各拿到18分；赫洛（Tyler Herro）16投僅5中，進帳15分6籃板3助攻。

熱火上半場就豪取76分，創下隊史第3高得分紀錄，掌握住12分領先優勢，近入下半場更一度拉開到18分差。即便獨行俠整體命中率壓過熱火，但在三分球表現沒有太突出的情況下，還是難以收復失土。

熱火拿獨行俠開刀，中止近期的3連敗，排名仍居東區第7，距離籃網還有1.5場勝差。

熱火 獨行俠 唐西奇 厄文 巴特勒

相關新聞

NBA／名人堂成員正式出爐 四大名將聯同波總師徒入選

奈史密斯籃球名人堂宣佈，韋德（Dwyane Wade）、諾維茨基（Dirk Nowitzki）、加索（Pau Gasol）、帕克（Tony Parker）都確定入選今年名人堂；此外，馬刺總教練波波維奇

NBA／新勞資協議達成 季中錦標賽、獎項出賽限制下季上路

根據媒體報導，NBA與NBPA（球員工會）在稍早達成全新勞資協議，其中，聯盟將在下個賽季新增季中錦標賽，而球員若想獲得年度獎項，也必須出賽足夠場數。 雖然目前正在運行的合約持續到下賽季，但NBA

NBA／唐西奇飆42分無力回天 獨行俠7戰6敗瀕臨淘汰

已經無路可退的獨行俠，今天在客場挑戰近況也不理想的熱火，試圖爭取勝利，儘管唐西奇（Luka Doncic）奮力攻下42分10籃板8助攻2抄截，厄文（Kyrie Irving）和小哈德威（Tim Har

NBA／湯普森單季三分球創新高 挑戰「300俱樂部」

在隊友「浪花兄弟」柯瑞、湯普森持續用三分球寫紀錄的情況下，勇士隊小將波爾也在昨天與馬刺隊之戰跟進老大哥腳步，3人合力投進...

NBA／狂轟48分創生涯新高 布朗森：帶著自信投籃

在陣中主力大將藍道（Julius Randle）因左腳踝扭傷至少得休兵2星期的情況下，布朗森（Jalen Brunson）挺身而出，證明自己絕對可以問鼎「紐約第一控」！ 面對季後賽首輪可能遭遇的

NBA／最佳總教練離開多倫多？暴龍教頭：休賽季坐下思考

暴龍隊總教練諾斯（Nick Nurse）普遍被認為是NBA最優秀的教練之一，但他近年難以將球隊帶到更高階段，也讓外界討論合約將到期的他是否會留在多倫多。對此，諾斯表示，自己會在休賽季思考未來去向。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦