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NBA／名人堂成員正式出爐 四大名將聯同波總師徒入選

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
2023年籃球名人堂星光閃耀。 截自推特
2023年籃球名人堂星光閃耀。 截自推特

奈史密斯籃球名人堂宣佈，韋德（Dwyane Wade）、諾維茨基（Dirk Nowitzki）、加索（Pau Gasol）、帕克（Tony Parker）都確定入選今年名人堂；此外，馬刺總教練波波維奇（Gregg Popovich）、前WNBA名將也擔任過NBA助教的哈蒙（Becky Hammon）也都正式入選。

韋德生涯13度入選NBA明星賽，贏下3座NBA總冠軍，其中2006年獲選總冠軍賽MVP。諾維茨基21年生涯都待在獨行俠，2007年獲選年度MVP，2011年贏得總冠軍並得到FMVP，且是歷史唯7的「3萬分俱樂部」成員。

加索共6度入選明星賽，曾和布萊恩（Kobe Bryant）聯手助湖人贏下2座總冠軍。至於帕克也是6度入選明星賽，隨馬刺拿下4座冠軍，並且在2007年獲選FMVP。

波波維奇生涯率領馬刺贏得5座總冠軍，例行賽累積1363勝，高居歷史第一。前馬刺助教哈蒙是NBA史上第一個女助教，去年正式執教WNBA球隊，就率隊拿下總冠軍，而他球員生涯共6度入選WNBA明星賽。

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