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NBA／狂轟48分創生涯新高 布朗森：帶著自信投籃

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
布朗森扛下進攻重責。 路透社
布朗森扛下進攻重責。 路透社

在陣中主力大將藍道（Julius Randle）因左腳踝扭傷至少得休兵2星期的情況下，布朗森（Jalen Brunson）挺身而出，證明自己絕對可以問鼎「紐約第一控」！

面對季後賽首輪可能遭遇的對手騎士，布朗森上半場就豪取33分，成為2014年安東尼（Carmelo Anthony）以來首位有如此表現的尼克球員；整場比賽，布朗森32投18中包括7顆三分球，狂轟生涯新高48分，外加9助攻4籃板，帶領尼克以130比116拿下勝利。

按照目前雙方的排名和勝差，尼克預計會在首輪強碰騎士，這場客場勝利也對球隊建立信心起到不小作用。不讓布朗森專美於前，米契爾（Donovan Mitchell）此役也飆出42分的高分。

「布朗森所做的一切都不會讓人太訝異，」尼克主帥錫伯杜（Tom Thibodeau）說，「他擁有強悍的意志力。他就像一台機器，不斷前進。」

「他們對我極具信心。我一直都是帶著自信出手投籃。」布朗森說。

根據統計，布朗森轉戰尼克的第一個賽季就已經有4次至少拿到40分，是尼克史上單季累積最多破40分的控衛，超越馬布瑞（Stephon Marbury）。

尼克和騎士首節雙方火力大爆發，合力得到89分，在NBA歷史單場比賽前12分鐘的總得分並列第3多。金塊和爵士曾在1982年的交手中首節合計拿到91分，2021年熱火與巫師也同樣以91分追平紀錄。而騎士首節47分則寫下隊史新高。

飆出42分卻飲恨落敗的米契爾賽後表示：「這場失利令人感到痛心。我們必須從中學習教訓，顯然我們掌握著自己的命運，兩週之後我們可能會再見到他們。」

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