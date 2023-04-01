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NBA／新勞資協議達成 季中錦標賽、獎項出賽限制下季上路

聯合新聞網／ 綜合報導
NBA總裁席佛 美聯社
NBA總裁席佛 美聯社

根據媒體報導，NBA與NBPA（球員工會）在稍早達成全新勞資協議，其中，聯盟將在下個賽季新增季中錦標賽，而球員若想獲得年度獎項，也必須出賽足夠場數。

雖然目前正在運行的合約持續到下賽季，但NBA總裁席佛（Adam Silver）日前表示，若在今日未能達成協議，則將跳出合約，屆時若未能在6月30號前簽下新合約，則NBA將如1999年和2011年一般陷入停擺，幸好，雙方已達成一筆6+1的新合約。

根據《ESPN》，這個新協議將讓NBA下賽季出現史無前例的「季中錦標賽」，這項賽事會於11月舉辦，並將有8支隊伍晉級至12月開始的淘汰賽，四強賽則於中立場地舉辦，目前最有可能的地點為拉斯維加斯。另外，由於錦標賽仍會被算入例行賽戰績，所以打入冠亞賽的隊伍整季如常打滿82場比賽，冠軍選手與教練將獲得每人500000美元獎金。

除此之外，年度獎項也被加入新的限制，下季開始，球員需要至少出賽65場比賽（仍有一些額外條款），才有資格獲得賽季MVP、第一陣容等殊榮。以雷納德（Kawhi Leonard）為例，他自2017年受傷後便再無單季出賽65場過，就新規定來說並無資格獲獎，因此可看出此項限制，是想遏止球員固定輪休習慣。

除了上述新規，雙向合約、中產條例、合約上限等舊有配置也略有調整，可以預期下賽季後的NBA將呈現不同樣貌。

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