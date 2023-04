NBA／新勞資協議達成 季中錦標賽、獎項出賽限制下季上路

根據媒體報導,NBA與NBPA(球員工會)在稍早達成全新勞資協議,其中,聯盟將在下個賽季新增季中錦標賽,而球員若想獲得年度獎項,也必須出賽足夠場數。

雖然目前正在運行的合約持續到下賽季,但NBA總裁席佛(Adam Silver)日前表示,若在今日未能達成協議,則將跳出合約,屆時若未能在6月30號前簽下新合約,則NBA將如1999年和2011年一般陷入停擺,幸好,雙方已達成一筆6+1的新合約。

根據《ESPN》,這個新協議將讓NBA下賽季出現史無前例的「季中錦標賽」,這項賽事會於11月舉辦,並將有8支隊伍晉級至12月開始的淘汰賽,四強賽則於中立場地舉辦,目前最有可能的地點為拉斯維加斯。另外,由於錦標賽仍會被算入例行賽戰績,所以打入冠亞賽的隊伍整季如常打滿82場比賽,冠軍選手與教練將獲得每人500000美元獎金。

除此之外,年度獎項也被加入新的限制,下季開始,球員需要至少出賽65場比賽(仍有一些額外條款),才有資格獲得賽季MVP、第一陣容等殊榮。以雷納德(Kawhi Leonard)為例,他自2017年受傷後便再無單季出賽65場過,就新規定來說並無資格獲獎,因此可看出此項限制,是想遏止球員固定輪休習慣。

除了上述新規,雙向合約、中產條例、合約上限等舊有配置也略有調整,可以預期下賽季後的NBA將呈現不同樣貌。

BREAKING: The NBA and NBPA have agreed on a new seven-year collective bargaining agreement, clearing the way for labor peace through this decade, sources tell ESPN. Deal includes a mutual opt-out after sixth year. pic.twitter.com/JrfoVsFfr3 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 1, 2023

Prize money for the championship team of the NBA's In-Season Tournament beginning in 2023-24 season: $500,000 per player, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 1, 2023