NBA／最佳總教練離開多倫多？暴龍教頭：休賽季坐下思考

暴龍隊總教練諾斯（Nick Nurse）普遍被認為是NBA最優秀的教練之一，但他近年難以將球隊帶到更高階段，也讓外界討論合約將到期的他是否會留在多倫多。對此，諾斯表示，自己會在休賽季思考未來去向。

諾斯在2013~14賽季即加入暴龍，並持續擔任助理教練到2018年，當時剛獲得最佳總教練的凱西（Dwane Casey）遭到解雇，諾斯接替上任，就此開啟總教練生涯。同個賽季，暴龍用當家明星德羅展（DeMar DeRozan）換來雷納德（Kawhi Leonard），諾斯也在他的幫助下執教首季就拿下總冠軍。

2019~2020賽季，在少了雷納德情況下，諾斯仍率領隊伍拿下東區第二名，也讓他成為當季最佳總教練，可惜隊伍於二輪止步。接下來幾季，暴龍再未重返巔峰，不僅曾接近墊底，進入季後賽也僅一輪止步，本季目前也還在附加賽徘徊。

由於下季為合約最後一年，近年未能獲得佳績的諾斯是否會選擇離去？他在受訪時表示尚未決定，「我目前專心在這份工作，以及眼前這場比賽上。但我認為十年是個很好坐下思考的時間點，我認為我會在休賽季做這些事。」他進一步解釋，「我會花幾個星期思考我的去向，檢視和隊伍之間的關係，過去十年，我和來自各地的球員一起贏下多場比賽，我們共度了很多美好球季。」

不管最後是否續留多倫多，諾斯都將是暴龍隊史上的名教頭，截至目前為止，他共為球隊執教384場，取得224勝160負，勝率接近六成。