NBA／最佳總教練離開多倫多？暴龍教頭：休賽季坐下思考

暴龍隊總教練諾斯(Nick Nurse)普遍被認為是NBA最優秀的教練之一,但他近年難以將球隊帶到更高階段,也讓外界討論合約將到期的他是否會留在多倫多。對此,諾斯表示,自己會在休賽季思考未來去向。

諾斯在2013~14賽季即加入暴龍,並持續擔任助理教練到2018年,當時剛獲得最佳總教練的凱西(Dwane Casey)遭到解雇,諾斯接替上任,就此開啟總教練生涯。同個賽季,暴龍用當家明星德羅展(DeMar DeRozan)換來雷納德(Kawhi Leonard),諾斯也在他的幫助下執教首季就拿下總冠軍。

2019~2020賽季,在少了雷納德情況下,諾斯仍率領隊伍拿下東區第二名,也讓他成為當季最佳總教練,可惜隊伍於二輪止步。接下來幾季,暴龍再未重返巔峰,不僅曾接近墊底,進入季後賽也僅一輪止步,本季目前也還在附加賽徘徊。

由於下季為合約最後一年,近年未能獲得佳績的諾斯是否會選擇離去?他在受訪時表示尚未決定,「我目前專心在這份工作,以及眼前這場比賽上。但我認為十年是個很好坐下思考的時間點,我認為我會在休賽季做這些事。」他進一步解釋,「我會花幾個星期思考我的去向,檢視和隊伍之間的關係,過去十年,我和來自各地的球員一起贏下多場比賽,我們共度了很多美好球季。」

不管最後是否續留多倫多,諾斯都將是暴龍隊史上的名教頭,截至目前為止,他共為球隊執教384場,取得224勝160負,勝率接近六成。

"When this season gets done, we'll evaluate everything, and even personally, I'm going to take a few weeks to see where I'm at."



