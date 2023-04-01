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NBA／揮別冰冷手感砍30分 杜蘭特：前天打得像菜鳥

聯合新聞網／ 綜合報導
杜蘭特今天繳出30分2助攻4籃板表現。 路透社
杜蘭特今天繳出30分2助攻4籃板表現。 路透社

杜蘭特（Kevin Durant）日前在復出首戰表現不佳，但他在今天很快就找回進攻手感，幫助太陽輕鬆擊敗主力休兵的金塊隊。賽後，杜蘭特除了吐槽自己前天的狀態，也表示自己還在跟球隊建立化學反應。

雖然是西區龍頭，但金塊今日選擇讓主力輪休，約柯奇（Nikola Jokic）、穆雷（Jamal Murray）等人皆未出賽，反觀太陽先發全數上陣，讓他們自比賽開始便掌握節奏，中場結束取得20分領先。或許是領先過大而鬆懈，太陽在第三節遭反撲，差點丟掉最多27分的優勢，所幸靠著杜蘭特的火力支援才驚險收下比賽。

前日，杜蘭特在傷癒對上灰狼隊比賽中僅拿下16分，命中率不到３成，幸好今天谷底反彈，以７成投籃命中率、66.7%三分命中率砍下30分，幫助太陽守住領先領先。對於前天表現，他在賽後說道，「感覺自己打得像菜鳥。」至於今天的比賽，杜蘭特說：「我喜歡球隊上半場的表現，但下半場對我們來說很糟糕，對手打得很努力，我們卻鬆懈了。我們應該更好地去掐住比賽。」

雖然已回到場上，但提供杜蘭特與團隊磨合的時間已所剩無幾，他也意識到了這件事，「我們建立起的習慣、連貫性、情誼、化學效應等等，這些東西必須要到位，我認為這是現在最重要的事。」而總教練威廉斯（Monty Williams）則對杜蘭特抱持信心，「他已經開始抓住節奏了。」

贏下這場比賽後，太陽以42勝35敗暫居西區第4，雖然和前三名球隊仍有一段難以追趕的差距，但有機會確保首輪對戰主場優勢。

太陽 金塊 杜蘭特

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