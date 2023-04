NBA／超越杜蘭特？布里吉斯三破40分劍指卡特紀錄

布里吉斯(Mikal Bridges)在今日對上老鷹隊比賽中砍下42分,不僅率領籃網隊獲得勝利,也讓他追近了一項塵封近20年的NBA紀錄。

雖然在太陽隊時期,布里吉斯就是一名優秀的前鋒,但當時的他角色仍為3D球員,在隊上進攻選擇仍在布克(Devin Booker)、保羅(Chris Paul)等人後面,場均最高大約17分上下。這也讓球隊最終將其割愛,換來進攻端更加全面的杜蘭特(Kevin Durant)。

儘管帶著遺憾前往籃網,但布里吉斯在獲得更多球權情況下火力徹底解放,不僅以超過4成的三分命中率砍下場均26.8分,更在面對熱火隊、魔術隊的比賽中,分別拿下45及44分,再加上今天的42分,讓轉隊後已獲3場40分以上比賽的布里吉斯,相當接近卡特(Vince Carter)18年前締造的紀錄。

卡特在2004年時,與所屬暴龍隊產生嫌隙,這也讓他於該年12月跟布里吉斯一樣轉至籃網。就在合體基德(Jason Kidd)和傑佛森(Richard Jefferson)後,卡特累積5場比賽攻下至少40分,這也是球員在季中轉隊後,在該季剩餘場次中,拿到最多次40分的紀錄。

雖然尚未追平卡特的紀錄,但籃網接下來尚有5場比賽,布里吉斯仍有機會在保住球隊季後賽席次的同時,持續挑戰這項紀錄、證明自己在進攻端的天賦。

Mikal Bridges dropped 42 points on Atlanta tonight, the 4th time he's reached the 40-point mark with the Nets.



Those four 40-point games are the most by a player with a team they joined midseason since 2004-05, when Vince Carter had five 40-point games for the... Nets. pic.twitter.com/RfqRRSnE7j