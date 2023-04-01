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NBA／戴維斯近五戰平均31分 詹姆斯：他把我們帶向勝利
湖人明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）在今天出戰灰狼的比賽中，於第四節拿下全場38分中的17分，幫助湖人以12分差距擊敗灰狼，並且在戰績榜上再度超車，登上西區第7名。
近期狀態火熱的戴維斯，在今天出戰灰狼的比賽中，雖然一度扭傷腳踝，但最終仍是出賽37分鐘攻下38分、17籃板，個人過去5場比賽繳出平均31分、11.8籃板、投籃命中率6成3的亮眼數據，成為湖人戰績持續爬升的關鍵人物。
38 PTS— NBA Fantasy (@NBAFantasy) 2023年4月1日
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AD was big-time in a @Lakers win tonight. #LakeShow pic.twitter.com/FAYZlo6c0d
談到戴維斯的火熱狀態，湖人總教練漢姆（Darvin Ham）說：「你必須擁有一個領導衝鋒的力量，在我們這支特殊的球隊下，現在就是AD，當他上場時總是充滿侵略性，而我們也不斷將球餵給他，他也不斷給禁區施加壓力，幫助我們取得成功。」
今天攻下18分、10籃板的詹姆斯（LeBron James）也說：「我們都跳到戴維斯的背上，然後他就把我們帶向勝利。」
而戴維斯也說：「我們現在取得了一些巨大的進步，但還沒有結束，我們不僅渴望進入季後賽，還希望能造成一些影響。」
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