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NBA／藍道腳傷預計兩週後評估 尼克有信心度過難關

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
藍道進入傷兵名單。 美聯社
藍道進入傷兵名單。 美聯社

幾乎確定可以以東區第5名進入季後賽的尼克，卻在這時間點出現重大傷病問題。陣中頭號大將藍道（Julius Randle）因左腳踝扭傷進入缺賽名單之中，預計會在兩週之後重新評估傷勢。

藍道是在先前對熱火的比賽中不慎踩到阿德巴約（Bam Adebayo）的腳，之後表情痛苦回到休息室，之後未再上場。這一傷勢必會讓藍道缺席剩餘的例行賽，甚至能否趕上季後賽首輪，現階段也是未知數。

本季藍道先發出賽77場，評均可以攻下25.1分10籃板4.1助攻，每場可以投進2.8顆三分球，包括得分和三分球都寫下生涯新高表現。

儘管失去重要核心，但尼克團隊仍舊保持樂觀態度，相信球隊能夠挺過這個難關，總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）也認為其他球員將有機會挺身而出，填補藍道不在的缺口。

布朗森（Jalen Brunson）亦表示希望藍道不會缺席太久的時間。「我知道他一直都是個鬥士。他會盡可能去恢復健康，他會回歸的。」

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