NBA／以NFL傳奇四分衛為例 艾德里奇宣布二度退休

NBA明星大前鋒艾德里奇(LaMarcus Aldridge)在本季沒有獲得任何球隊青睞,也讓他稍早在個人推特發文,以NFL傳奇四分衛布雷迪(Tom Brady)作為例子,宣佈自己的二度退休。

艾德里奇以低位技術與一手中距離投射聞名,他在2006年選秀會於第二順位被公牛隊選中,隨即被交易至拓荒者隊。進入聯盟後,艾德里奇逐年成長,不僅和羅伊(Brandon Roy)成為波特蘭門面、帶領球隊重返季後賽,個人也於2011~12賽季首度入選明星賽。

2015年,艾德里奇成為自由球員,最終決定加入馬刺隊以接下即將退休的鄧肯(Tim Duncan)火炬。來到聖城後,他曾和雷納德(Kawho Leonard)於2016~17賽季一同帶隊殺入西區決賽,也曾在2018~19賽季與德羅展(DeMar DeRozan)攜手帶領馬刺打入目前最後一次季後賽。

為了一圓冠軍夢,艾德里奇在2020~21賽季轉投入籃網隊,輔佐三巨頭,卻在不久後就因心律不整問題而宣布退休,隔季又宣布自籃網復出。

僅管有意繼續馳騁沙場,然而自從上季籃網遭淘汰後,艾德里奇便乏人問津,雖然年初曾傳出與獨行俠隊試訓的消息,最後也不了了之。因此,他今日在推特再一次宣布褪下球衣,「布雷迪曾說過,你只有一次帶著情緒的退休。我很感謝生涯中,所有認識的親朋好友以及回憶,這是一趟非常盡興的旅途,我享受每分每秒,12(個人背號)!」

在NBA賽場17季的拚搏中,艾德里奇總共入選7次全明星賽,留下場均19.1分、8.1籃板、1.9助攻的生涯數據。

In the words of TB12, you only get one big, emotional retirement… so, on that note…I’m thankful for all the memories, family and friends I made throughout my career. It was one hell of a ride and I enjoyed every min! 12