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NBA／以NFL傳奇四分衛為例 艾德里奇宣布二度退休

聯合新聞網／ 綜合報導
艾德里奇最後一次踏上NBA球場，為身穿籃網球衣。 美聯社
艾德里奇最後一次踏上NBA球場，為身穿籃網球衣。 美聯社

NBA明星大前鋒艾德里奇（LaMarcus Aldridge）在本季沒有獲得任何球隊青睞，也讓他稍早在個人推特發文，以NFL傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）作為例子，宣佈自己的二度退休。

艾德里奇以低位技術與一手中距離投射聞名，他在2006年選秀會於第二順位被公牛隊選中，隨即被交易至拓荒者隊。進入聯盟後，艾德里奇逐年成長，不僅和羅伊（Brandon Roy）成為波特蘭門面、帶領球隊重返季後賽，個人也於2011~12賽季首度入選明星賽。

2015年，艾德里奇成為自由球員，最終決定加入馬刺隊以接下即將退休的鄧肯（Tim Duncan）火炬。來到聖城後，他曾和雷納德（Kawho Leonard）於2016~17賽季一同帶隊殺入西區決賽，也曾在2018~19賽季與德羅展（DeMar DeRozan）攜手帶領馬刺打入目前最後一次季後賽。

為了一圓冠軍夢，艾德里奇在2020~21賽季轉投入籃網隊，輔佐三巨頭，卻在不久後就因心律不整問題而宣布退休，隔季又宣布自籃網復出。

僅管有意繼續馳騁沙場，然而自從上季籃網遭淘汰後，艾德里奇便乏人問津，雖然年初曾傳出與獨行俠隊試訓的消息，最後也不了了之。因此，他今日在推特再一次宣布褪下球衣，「布雷迪曾說過，你只有一次帶著情緒的退休。我很感謝生涯中，所有認識的親朋好友以及回憶，這是一趟非常盡興的旅途，我享受每分每秒，12（個人背號）！」

在NBA賽場17季的拚搏中，艾德里奇總共入選7次全明星賽，留下場均19.1分、8.1籃板、1.9助攻的生涯數據。

艾德里奇 拓荒者 籃網 馬刺

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