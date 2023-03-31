NBA／詹姆斯家鄉開星巴克 賣咖啡背後藏感人原因

除了籃球員之外，詹姆斯（Lebron James）也是一名精明的商人，他日前甚至將版圖擴展至咖啡界，開了一家自己的星巴克。不過，這並非出於商業考量，而是希望貧窮消失於家鄉。

詹姆斯上月才向外界透露，希望自己有天能以正常人身分，走進星巴克買一杯咖啡，結果日前《LeBron James Family Foundation》推特便宣佈，詹姆斯將在家鄉阿克隆（Akron）開設星巴克，且除了咖啡店外，裡頭還有大通銀行、酒窖、酒吧、社交間、詹姆斯紀念館等設施。

詹姆斯在家鄉亞克朗開設了一家星巴克，背後是希望解決貧窮問題。 圖截自《The Athletic》

一般來說，業主為了節省營運成本，並不會增設那麼多設施。不過，詹姆斯的規劃別有用心。根據《The Athletic》，在這家店工作的46名員工除了時薪之外，還能接受附有證書的職業訓練，這對餐旅業職涯相當有幫助，「這是關於職涯訓練的一種全新思考，過去通常只會用在社區大學以及職業學校，但那裡的學生不會拿到半毛錢。」

Happy 330 Day! @LJFamFoundation



House Three Thirty is an expansive community space that provides I PROMISE families with job training and mentorship while serving the entire community and beyond with world-class dining, retail, arts and entertainment offerings. 💚 pic.twitter.com/2bcjChX2oZ — Kaulig Giving (@KauligGiving) March 30, 2023

此外，文章還進一步描述這家星巴克如何幫助裡面的員工，「他們會在這裡的每個方面受到訓練，從製作食物到清潔。」並強調這間店的獨特性，「世界上其他接近33000家星巴克，沒有一家有這種模式，這家店是詹姆斯這12年來，想要終結家鄉貧窮複製的一部分，。」

這家星巴克位處的地點，在於《LeBron James Family Foundation》在3年前購買並更名的地點「330屋」（House Three Thirty）。除了咖啡店外，他們還計畫在這開設墨西哥餅店、冰淇淋店、服飾店，甚至是演唱會或婚禮展場等設施，為當地帶來更多機會。

Get ready to start your mornings off at 532 W. Market St. with our first-of-its-kind licensed @Starbucks Community Store where we're serving coffee and the community in a whole new way! Enjoy our art, music, patio, and secrets behind our walls. ☕️😉 pic.twitter.com/jHEzf7P8Zk — LeBron James Family Foundation (@LJFamFoundation) March 30, 2023

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