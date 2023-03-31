NBA／對籃網心存感激 杜蘭特感性回憶：我們永遠都是家人

當杜蘭特（Kevin Durant）被籃網隊交易至太陽隊時，外界都好奇他是否會在離開後大肆訴苦，不過，根據最近他在《The Athletic》的受訪內容，對於老東家，杜蘭特內心只有感謝。

杜蘭特在2019年風光加盟籃網，甚至在日後與厄文（Kyrie Irving）、哈登（James Harden）組成三巨頭，沒想到最後卻連東區總決賽都未能踏上，三人也紛紛離隊。對於這樣的結局，杜蘭特感嘆，「我痛恨結果演變成這樣，我不是想要證明籃網是個爛球團，我希望能證明它很棒，但這些事情最終沒有實現。」

此外，杜蘭特也提到厄文要求交易時，自己的心境，「我在思考球隊未來方向為何，當我無法得到解答時，我想著怎麼樣對我最好。」而被問到是否希望籃網戰績下跌，以幫自己辯護時，杜蘭特立即否認，「不，天殺的不，我希望這支球隊和我都能在每場比賽獲得最好的結果。」

雖然於2019年即前往紐約，但杜蘭特首年因阿基里斯腱傷勢一場未上，他相當感謝籃網在那時的照顧，「從受傷回到球場這段過程，球團在每個階段都陪在我身邊，我對此畢生感激，我感覺自己和他們永遠都是家人，不管結局為何。」

杜蘭特在1月8日最後一次披上籃網球衣，之後，他再一次站上NBA球場就已是代表太陽，也是為了自己第3座總冠軍拚搏。

Kevin Durant wanted nothing but the best while playing for the Nets. 🫶 pic.twitter.com/XF83VJYvP6 — theScore (@theScore) March 30, 2023

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