NBA／對籃網心存感激 杜蘭特感性回憶：我們永遠都是家人

當杜蘭特(Kevin Durant)被籃網隊交易至太陽隊時,外界都好奇他是否會在離開後大肆訴苦,不過,根據最近他在《The Athletic》的受訪內容,對於老東家,杜蘭特內心只有感謝。

杜蘭特在2019年風光加盟籃網,甚至在日後與厄文(Kyrie Irving)、哈登(James Harden)組成三巨頭,沒想到最後卻連東區總決賽都未能踏上,三人也紛紛離隊。對於這樣的結局,杜蘭特感嘆,「我痛恨結果演變成這樣,我不是想要證明籃網是個爛球團,我希望能證明它很棒,但這些事情最終沒有實現。」

此外,杜蘭特也提到厄文要求交易時,自己的心境,「我在思考球隊未來方向為何,當我無法得到解答時,我想著怎麼樣對我最好。」而被問到是否希望籃網戰績下跌,以幫自己辯護時,杜蘭特立即否認,「不,天殺的不,我希望這支球隊和我都能在每場比賽獲得最好的結果。」

雖然於2019年即前往紐約,但杜蘭特首年因阿基里斯腱傷勢一場未上,他相當感謝籃網在那時的照顧,「從受傷回到球場這段過程,球團在每個階段都陪在我身邊,我對此畢生感激,我感覺自己和他們永遠都是家人,不管結局為何。」

杜蘭特在1月8日最後一次披上籃網球衣,之後,他再一次站上NBA球場就已是代表太陽,也是為了自己第3座總冠軍拚搏。

Kevin Durant wanted nothing but the best while playing for the Nets. 🫶 pic.twitter.com/XF83VJYvP6