NBA／加盟勇士改變心境 杜蘭特：已不在乎是否成為傳奇

作為NBA最致命的得分手，杜蘭特（Kevin Durant）未來將入選名人堂這件事，幾乎可以說是必然發生，不過，他卻在日前受訪時表示，自己已不在乎「傳奇」這個名號。

2007年踏入聯盟後，杜蘭特迅速成為一線球星，生涯前9年在超音速隊及雷霆隊繳出場均27.4分、3.7助攻、7.0籃板的全能數據。杜蘭特表示，這時候的他還嚮往外界認可，「我想要打出屬於我自己，可以被人們記住的比賽。」

不過，杜蘭特自2016年起轉戰勇士隊，雖然讓自己獲得兩座總冠軍及總冠軍賽MVP，卻也自此不再被部分球迷肯定，他也開始無視外界眼光，「現在，我真的一點都不在乎了，我只想上場盡我所能地發揮，然後跟我的家人在一起，就這樣。」

此外，杜蘭特也更深入地說明，加盟勇士對他造成的影響，「自從加入勇士後，人們不再帶著邏輯去看我所做的事，他們只會加一些故事來詆毀我。參與人們的討論也不再變得有趣，因為他們不真誠，你們對我抱著一些期望，只要我沒做到就是失敗。對我來說就像，你有什麼問題？」

自離開雷霆後，杜蘭特背負罵名前往金洲，之後又輾轉至布魯克林，如今來到鳳凰城，持續力拚離開勇士後的首座總冠軍。

KD speaks on his legacy: pic.twitter.com/IxA6mm3XYQ — NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 30, 2023

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