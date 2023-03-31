NBA／里德手腕骨折將缺賽數日 灰狼季後賽之路遇危機

NBA西區卡位戰進入白熱化階段，但競爭者之一的灰狼隊日前卻傳出噩耗，主力輪替里德（Naz Reid）因手腕骨折將缺席一段時間。

里德雖然為落選秀，卻在2019年加入灰狼後日益進步、擠進輪替陣容。本季在平均上場18.4分鐘的情況下，獲得場均11.5分、0.9助攻、4.9籃板成績，甚至在本季雙塔磨合不順、戈貝爾（Rudy Gobert）受傷時大放異彩，讓球迷紛紛傳出「將其中一塔換下，改由里德上場」的要求。

The play Naz Reid got injured on, easily would’ve been candidate for Dunk of the Year pic.twitter.com/je6esjhDMf — Niko (@nikotaughtyou) March 31, 2023

不過，在日前對上太陽隊比賽中，里德在一次切入暴扣未果後，表情痛苦地握著自己撐地的左手腕。雖然後續完成罰球，甚至待在場上，但根據查拉尼亞（Shams Charania），里德將會因手腕骨折，而錯過好幾場比賽。

這個受傷時機可說相當不巧，里德目前正處於生涯最好的一季，並將在這個休賽季成為自由球員；而灰狼則暫居西區第8，明日就要和僅落後自己0.5場的湖人對陣，如今里德一傷，不僅影響自己身價，也讓球隊在卡位季後賽方面陷入危機。

Minnesota Timberwolves center Naz Reid has suffered a broken wrist and will miss a significant period of time, sources tell me and @JonKrawczynski. Tough loss as Reid is in the midst of his best season, averaging 11.5 points and 4.9 rebounds. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 31, 2023

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