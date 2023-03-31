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NBA／綠衫軍痛宰龍頭公鹿 布朗：打得更具侵略性

中央社／ 密爾瓦基30日綜合外電報導
布朗(右)持球單打安戴托昆波。 美聯社
布朗(右)持球單打安戴托昆波。 美聯社

NBA戰績最好的密爾瓦基公鹿、波士頓塞爾蒂克今天正面交鋒，塞爾蒂克在泰托姆（Jayson Tatum）與布朗（Jaylen Brown）聯手攻下70分的帶領下，以140比99轟垮公鹿。

泰托姆此役包括三分球10投8中在內、18次出手命中12球，轟下全場最高40分，另外抓下8個籃板；布朗則以20投13中攻下30分，兩人攜手讓公鹿吞下本季最慘的一場敗仗。

公鹿目前在東區排名第一，預料也會以全聯盟戰績最佳的成績揮軍季後賽，屆時公鹿就能在季後賽擁有全部的主場優勢，但今天他們被塞爾蒂克狠狠教訓了一番。

公鹿目前戰績55勝22敗，在他們例行賽只剩下5場比賽要打的情況下，領先塞爾蒂克（53勝24敗）2場勝差。

「我們只想打得更具侵略性。」布朗賽後說，「我們只想把球打好，這就是我們今天所做的。」

在戰情緊張之際，場上氣氛也變得火爆，公鹿的米道頓（Khris Middleton）在第三節被布朗用手肘擊中臉部，大安戴托昆波（Thanasis Antetokounmpo）也在第四節因為對塞爾蒂克的葛里芬（Blake Griffin）使出一記「頭錘」而被驅逐出場。

布朗說：「這是一年一度的重要時刻，我們準備好要進軍季後賽了，這是背水一戰、適者生存的時候。」

「我們想成為最後以頭號種子身分打季後賽的球隊，而他們是我們必須克服的其中一隊。」這場比賽其實在第三節就已分出勝負，因為塞爾蒂克一度領先達44分之多。

塞爾蒂克帶著40分領先的優勢進到第四節，這讓他們的總教練馬茲拉（Joe Mazzulla）能安心換下泰托姆、布朗及其他先發球員。但塞爾蒂克持續對公鹿施壓，第四節曾將領先擴大到49分。

兩隊的交手，很可能成為東區冠軍賽的戲碼。上個球季的東區冠軍戰，塞爾蒂克在打滿7場後擊敗公鹿，拿下東區冠軍並打進總冠軍賽。

布朗說：「我們最近幾週打得很好，大家都希望保持下去，並看看能衝到什麼位置。」

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）此役攻下公鹿全隊最高的24分，米道頓和替補的波提斯（Bobby Portis） 分別拿下13分、12分。

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