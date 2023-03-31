NBA／iPhone未問世、布萊恩還穿8號！美媒憶國王上次進季後賽

國王隊在日前以120：80擊敗拓荒者隊，這一勝對他們來說別具意義，因為它終止了球隊自2006年起的季後賽荒。由於16年實在太久，讓《ESPN》也不禁回憶起國王上次進季後賽時，社會到底呈現什麼樣貌。

首先，大眾耳熟能詳的，就是國王最後一次挺進季後賽時，iPhone還未出世。這項開啟新時代的產品，是在2007年1月被賈伯斯（Steve Jobs）向對外公布的。根據官網，這支手機是一個「超越其他手機至少五年」的革命性裝置。此外，原名「Twttr」的Twitter，也是在國王於2006年5月6日被淘汰後兩個月才出現；而當時也沒有Instagram這樣的社群媒體，一直到2010年才問世。

回到籃球部分，當年國王於首輪即遭到馬刺隊淘汰，而最後步入總決賽的隊伍則為西區獨行俠、東區熱火隊。在這個系列賽，還是3年級生的韋德（Dwyane Wade）帶領球隊克服0：2頹勢，4連勝逆轉拿下隊史首冠，他賽後更被隊友歐尼爾（Shaquille O'Neal）稱作「史上最好的球員」。

2005~06賽季，布萊恩仍身穿8號球衣。 圖自：Andrew D. Bernstein/NBAE/Getty Images

另外，國王走向衰落前，曾和湖人隊在季後賽上演多次精彩對決，但那時的布萊恩（Kobe Bryant）身穿的卻是8號球衣。直到2006年，國王最後一次進入季後賽、湖人於該年被奈許（Steve Nash）帶領的太陽隊淘汰後，布萊恩才於下季將背號改成24號，邁入傳奇生涯的後半段。

此外，目前國王陣容內最老的戴拉維多法（Matthew Dellavedova）當年才15歲；最年輕的穆雷（Keegun Murray）更只有5歲，但過了16年後，已經成年的他們協助國王再次回到季後賽舞台中。

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