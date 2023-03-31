快訊

六千元入帳！已有銀行加速作業 存戶今天就領到

記憶的味道只剩一天！天母40年「茉莉小吃店」今熄燈

太魯閣事故2周年 罹難者家屬還在痛 卻不得不助台鐵改革

NBA／iPhone未問世、布萊恩還穿8號！美媒憶國王上次進季後賽

聯合新聞網／ 綜合報導
國王在2006年季後賽首輪敗給馬刺。 美聯社
國王在2006年季後賽首輪敗給馬刺。 美聯社

國王隊在日前以120：80擊敗拓荒者隊，這一勝對他們來說別具意義，因為它終止了球隊自2006年起的季後賽荒。由於16年實在太久，讓《ESPN》也不禁回憶起國王上次進季後賽時，社會到底呈現什麼樣貌。

首先，大眾耳熟能詳的，就是國王最後一次挺進季後賽時，iPhone還未出世。這項開啟新時代的產品，是在2007年1月被賈伯斯（Steve Jobs）向對外公布的。根據官網，這支手機是一個「超越其他手機至少五年」的革命性裝置。此外，原名「Twttr」的Twitter，也是在國王於2006年5月6日被淘汰後兩個月才出現；而當時也沒有Instagram這樣的社群媒體，一直到2010年才問世。

回到籃球部分，當年國王於首輪即遭到馬刺隊淘汰，而最後步入總決賽的隊伍則為西區獨行俠、東區熱火隊。在這個系列賽，還是3年級生的韋德（Dwyane Wade）帶領球隊克服0：2頹勢，4連勝逆轉拿下隊史首冠，他賽後更被隊友歐尼爾（Shaquille O'Neal）稱作「史上最好的球員」。

2005~06賽季，布萊恩仍身穿8號球衣。 圖自：Andrew D. Bernstein/NBAE/Getty Images
2005~06賽季，布萊恩仍身穿8號球衣。 圖自：Andrew D. Bernstein/NBAE/Getty Images

另外，國王走向衰落前，曾和湖人隊在季後賽上演多次精彩對決，但那時的布萊恩（Kobe Bryant）身穿的卻是8號球衣。直到2006年，國王最後一次進入季後賽、湖人於該年被奈許（Steve Nash）帶領的太陽隊淘汰後，布萊恩才於下季將背號改成24號，邁入傳奇生涯的後半段。

此外，目前國王陣容內最老的戴拉維多法（Matthew Dellavedova）當年才15歲；最年輕的穆雷（Keegun Murray）更只有5歲，但過了16年後，已經成年的他們協助國王再次回到季後賽舞台中。

相關新聞

NBA／柯瑞天價續簽UA 傳總價超過NBA生涯薪資　

除了在場上是球員之外，NBA球星在場下還有另外身分，也就是運動品牌最佳代言人。而作為「Under Armour」（以下簡稱UA）的指標球星，柯瑞（Stephen Curry）日前與公司達成延長合約，成

NBA／準備上演老八逆襲？ 傳奇後衛：西區球隊都怕湖人

湖人隊日前在對陣公牛隊時取得勝利，不僅讓勝率再次回到5成，排名也上升至西區第8名，晉級情勢大好。對於戰績節節上升的湖人，名宿湯瑪斯（Isiah Thomas）直言：「西區前面7支球隊都怕他們。」

NBA／雙槍發威合砍70分 塞爾蒂克痛宰公鹿41分

公鹿隊今日在主場迎戰塞爾蒂克隊，由於賽前兩支球隊分居東區第一、第二名，因此被預期將上演一場激烈的龍頭之爭。沒想到，塞爾蒂克在雙槍發威下，以140：99大勝公鹿。單場41分差也創下塞爾蒂克隊史擊敗公鹿的

NBA／季後賽拉緊報 獨行俠教頭基德正面喊：永遠會有機會

獨行俠2月迎接球星厄文（Kyrie Irving）加入，和當家球星唐西奇（Luka Doncic）組成夢幻後場搭擋，但戰...

NBA／回憶杜蘭特降臨勇士 史密斯：不知道怎麼打

勇士與騎士連4年對決，是許多球迷無法忘懷的回憶，「神經刀」史密斯（JR Smith）近日受訪時回憶與勇士的對決，當得知杜蘭特（Kevin Durant）要加盟勇士時，直言不知道該怎麼打。 史密斯

NBA／國王擺脫季後賽荒！沙波尼斯：球迷都瘋了

國王今天以120：80大勝拓荒者，確定17年來首度闖進季後賽，球星沙波尼斯（Domantas Sabonis）向球迷表達感謝，福克斯（De'Aaron Fox）則表示真的等太久了。 「這一切都是

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦