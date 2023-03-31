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NBA／英格倫飆31分大三元 鵜鶘碎金排名擠下湖人

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
英格倫達成生涯第2次大三元。 路透社
英格倫達成生涯第2次大三元。 路透社

因右小腿緊繃，金塊當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic）缺席了今天主場比賽，力爭上游的鵜鶘充分把握機會，在英格倫（Brandon Ingram）繳出31分11籃板10助攻的大三元數據下，幫助球隊以107比88大勝西區龍頭。

鵜鶘終結金塊近期的4連勝，本身戰績則是提升到39勝38敗，排名一口氣提升到西區第7，但和灰狼並無勝差；而原本擠進前8名的湖人，還沒坐熱就下跌到第9。

不久前才剛完成生涯首度大三元的英格倫，今天迅速又補上第2次；麥凱倫（C.J. McCollum）得到23分，瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）15分12籃板4助攻，墨菲（Trey Murphy III）15分。

鵜鶘上半場握有10分領先優勢，英格倫和麥凱倫第三節聯手拿下23分，幫助球隊維持領先優勢，一度拉開19分差；進入第四節後，金塊先發主力進攻端表現乏善可陳，比分愈拉愈開，比賽也提前畫下句點。

金塊陣中以穆雷（Jamal Murray）的21分7助攻表現最佳，葛登（Aaron Gordon）11分6籃板4助攻，波特（Michael Porter Jr.）10分；替補的布朗（Bruce Brown）獲得19分5籃板4助攻。

金塊雖然輸球，不過其領先灰狼多達3場勝差，還是很有機會達成隊史首度鎖定西區龍頭的里程碑，不過在只剩下6場例行賽的情況下，金塊已經確定無法打破隊史單季最多57勝的紀錄。

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