快訊

熬過3月大魔王！4月普發現金入帳、有望早領薪 還有一個隱藏版小確幸

獨／火車清晨常撞牛！資深司機員曝「這原因」牛牛早起吃草

海豹被摸肚做仰臥起坐「秒現26塊腹肌」！網笑翻：健身達人深藏不露

NBA／準備上演老八逆襲？ 傳奇後衛：西區球隊都怕湖人

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯已傷癒回歸，讓湖人晉級情勢更加樂觀。 路透社
詹姆斯已傷癒回歸，讓湖人晉級情勢更加樂觀。 路透社

湖人隊日前在對陣公牛隊時取得勝利，不僅讓勝率再次回到5成，排名也上升至西區第8名，晉級情勢大好。對於戰績節節上升的湖人，名宿湯瑪斯（Isiah Thomas）直言：「西區前面7支球隊都怕他們。」

自從送出衛斯特布魯克（Russell Westbrook），換來羅素（D'Angelo Russell）、范德比爾特（Jarred Vanderbilt）、畢斯利（Malik Beasley）等球員後，湖人整體陣容變得更加平衡，攻守表現各司其職，成績也扶搖直上。在3人穿上紫金戰袍正式登場之後，湖人取得13勝7敗的成績。

不僅如此，這樣的成績還是在詹姆斯（Lebron James）因傷缺席大部分比賽的情況下所獲得，如今詹皇回歸，湖人整體戰鬥力將再度提升。對此，當在節目上提到西區情勢時，湯瑪斯說：「我忘了誰說過沒人害怕詹姆斯，但西區1到7名這7支球隊，沒有人會說：『我想在第一輪對上湖人和詹姆斯。』所以，是有點恐懼存在的。」

另外，《Lakers Daily》也提到，就算這季最終沒拿到冠軍，湖人在下季仍然很有機會捧起金盃，但前提是必須要將休賽季成為自由球員的羅素、畢斯利、里夫斯（Austin Reaves）、八村壘等人帶回陣中，維持這套戰力均衡的原班人馬。

即便前景一片看好，但38勝38敗的湖人，事實上也僅領先第11名的獨行俠隊1.5場勝差，因此勢必在剩餘例行賽獲得更多勝場以穩住附加賽席位，甚至進一步爭取直接進入季後賽的資格。

湖人 詹姆斯

相關新聞

NBA／準備上演老八逆襲？ 傳奇後衛：西區球隊都怕湖人

湖人隊日前在對陣公牛隊時取得勝利，不僅讓勝率再次回到5成，排名也上升至西區第8名，晉級情勢大好。對於戰績節節上升的湖人，名宿湯瑪斯（Isiah Thomas）直言：「西區前面7支球隊都怕他們。」

NBA／雙槍發威合砍70分 塞爾蒂克痛宰公鹿41分

公鹿隊今日在主場迎戰塞爾蒂克隊，由於賽前兩支球隊分居東區第一、第二名，因此被預期將上演一場激烈的龍頭之爭。沒想到，塞爾蒂克在雙槍發威下，以140：99大勝公鹿。 本場比賽，雙方擺出完整陣容應戰，

NBA／季後賽拉緊報 獨行俠教頭基德正面喊：永遠會有機會

獨行俠2月迎接球星厄文（Kyrie Irving）加入，和當家球星唐西奇（Luka Doncic）組成夢幻後場搭擋，但戰...

NBA／回憶杜蘭特降臨勇士 史密斯：不知道怎麼打

勇士與騎士連4年對決，是許多球迷無法忘懷的回憶，「神經刀」史密斯（JR Smith）近日受訪時回憶與勇士的對決，當得知杜蘭特（Kevin Durant）要加盟勇士時，直言不知道該怎麼打。 史密斯

NBA／國王擺脫季後賽荒！沙波尼斯：球迷都瘋了

國王今天以120：80大勝拓荒者，確定17年來首度闖進季後賽，球星沙波尼斯（Domantas Sabonis）向球迷表達感謝，福克斯（De'Aaron Fox）則表示真的等太久了。 「這一切都是

NBA／等一個機會！「表弟」卡珍斯怨嘆：為什麼沒球隊要我

32歲明星中鋒「表弟」卡珍斯（DeMarcus Cousins）日前接受《SiriusXM NBA》採訪，在節目中大吐苦水，表示自己不理解為什麼沒有球隊要簽他。 卡珍斯在去年和金塊的合約到期後，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦