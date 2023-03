NBA／準備上演老八逆襲？ 傳奇後衛：西區球隊都怕湖人

湖人隊日前在對陣公牛隊時取得勝利,不僅讓勝率再次回到5成,排名也上升至西區第8名,晉級情勢大好。對於戰績節節上升的湖人,名宿湯瑪斯(Isiah Thomas)直言:「西區前面7支球隊都怕他們。」

自從送出衛斯特布魯克(Russell Westbrook),換來羅素(D'Angelo Russell)、范德比爾特(Jarred Vanderbilt)、畢斯利(Malik Beasley)等球員後,湖人整體陣容變得更加平衡,攻守表現各司其職,成績也扶搖直上。在3人穿上紫金戰袍正式登場之後,湖人取得13勝7敗的成績。

不僅如此,這樣的成績還是在詹姆斯(Lebron James)因傷缺席大部分比賽的情況下所獲得,如今詹皇回歸,湖人整體戰鬥力將再度提升。對此,當在節目上提到西區情勢時,湯瑪斯說:「我忘了誰說過沒人害怕詹姆斯,但西區1到7名這7支球隊,沒有人會說:『我想在第一輪對上湖人和詹姆斯。』所以,是有點恐懼存在的。」

另外,《Lakers Daily》也提到,就算這季最終沒拿到冠軍,湖人在下季仍然很有機會捧起金盃,但前提是必須要將休賽季成為自由球員的羅素、畢斯利、里夫斯(Austin Reaves)、八村壘等人帶回陣中,維持這套戰力均衡的原班人馬。

即便前景一片看好,但38勝38敗的湖人,事實上也僅領先第11名的獨行俠隊1.5場勝差,因此勢必在剩餘例行賽獲得更多勝場以穩住附加賽席位,甚至進一步爭取直接進入季後賽的資格。

“There’s not one team that’s saying ‘I want to play LeBron and the Lakers in the first round.’” @IsiahThomas on the Western Conference playoff picture pic.twitter.com/BHZQ3BFbyz