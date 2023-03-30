快訊

費鴻泰兒子被控辱同學「婊子、垃圾」 檢方指一點認無悔意求重判

台中屋倒釀1死2待救 發現遭埋陳姓工人頭和手

NBA／國王終止尷尬紀錄 上次進季後賽還沒有iPhone

中央社／ 台北30日電
國王挺進季後賽。 國王隊推特
國王挺進季後賽。 國王隊推特

NBA沙加緬度國王今天以120比80擊敗波特蘭拓荒者，成為西區第3支確定打進季後賽的球隊，終止長達16個季沒有季後賽的尷尬紀錄，前一次國王打進季後賽的2006年，iPhone都還沒問世。

去年美國職棒大聯盟（MLB）的西雅圖水手，順利闖進季後賽，終結連續21個賽季沒有季後賽可打的尷尬紀錄。而這個紀錄也「接棒」到NBA國王手中，前一次國王打進季後賽，已是2006年的事，長達16年不知季後賽滋味。

2005到06年賽季，國王當年拿下44勝，如願闖進季後賽，但首輪就敗給聖安東尼奧馬刺，此後，國王就沒能再敲開季後賽大門。

2006年國王的陣容，包括明星後衛畢比（Mike Bibby)、射手史托亞克維奇（Peja Stojakovic）、明星前鋒韋柏（Chris Webber）等人。

國王等了16年才再度闖進季後賽，前一次晉級季後賽時，iPhone都還沒問世，台灣高鐵也都還沒營運，推特也才剛出現，而現在最流行的Instagram，也是等到了2010年才上市。

其實從2006年以來，國王並非沒有翻身機會，只是他們糟糕且錯誤的選秀政策，讓國王錯過包括像柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson），以及近期的唐西奇（Luka Doncic）、楊恩（Trae Young）等超級巨星。

去年季末，國王用年輕新秀希爾德（BuddyHield）、海利柏頓（Tyrese Haliburton）為主體，和溜馬換來明星禁區球員沙波尼斯（Domantas Sabonis），當時外界認為又是一筆錯誤交易，沒想到沙波尼斯和主力福克斯（De'Aaron Fox）意外合拍，2人也聯手帶領國王重返季後賽。

教練布朗（Mike Brown）今年首度接掌兵符，就打出好成績，他說：「進入季後賽不是我們的目標，我們很早就討論要拿總冠軍，這是讓我們本季全員都打得如此賣力的原因。」

延伸閱讀

NBA／國王擺脫季後賽荒！沙波尼斯：球迷都瘋了

NBA／國王終止連17年勝率未過半紀錄 福克斯：有更重要的事

NBA／沙波尼斯拆籃網 國王17年來首次單季勝率超過5成

NBA／命中致勝三分球助國王屠牛 福克斯：我真的超棒

相關新聞

NBA／戴維斯38分助湖人屠公牛 里夫斯羞辱貝佛利幫詹皇報仇

湖人上一戰面對公牛，遭貝佛利（Patrick Beverley）戲謔還輸球。今天主力後衛羅素（D'Angelo Russell）回歸，加上戴維斯（Anthony Davis）肆虐公牛禁區，終場以121

NBA／湯普森飆超大號三分 主帥柯爾竟「搖頭」反應引熱議

勇士昨天克服20分落後，以120：109逆轉鵜鶘，當家球星柯瑞（Stephen Curry）除了展現三分球神射外，也在比賽中大秀高難度傳球，主帥柯爾（Steve Kerr）當下的反應賽後引發熱議。

NBA／國王終止尷尬紀錄 上次進季後賽還沒有iPhone

NBA沙加緬度國王今天以120比80擊敗波特蘭拓荒者，成為西區第3支確定打進季後賽的球隊，終止長達16個季沒有季後賽的尷...

NBA／回憶KD降臨勇士 JR史密斯：不知道怎麼打

勇士與騎士連4年對決，是許多球迷無法忘懷的回憶，「神經刀」史密斯（JR Smith）近日受訪時回憶與勇士的對決，當得知杜蘭特（Kevin Durant）要加盟勇士時，直言不知道該怎麼打。 史密斯

NBA／國王擺脫季後賽荒！沙波尼斯：球迷都瘋了

國王今天以120：80大勝拓荒者，確定17年來首度闖進季後賽，球星沙波尼斯（Domantas Sabonis）向球迷表達感謝，福克斯（De'Aaron Fox）則表示真的等太久了。 「這一切都是

NBA／KD手感冰冷垂頭喪氣！太陽主帥說這句話鼓勵他

杜蘭特（Kevin Durant）今天迎來太陽隊主場首秀，手感卻降到冰點，前6次出手都落空。他在場上洩氣的神情被太陽總教練威廉斯（Monty Williams）注意到，威廉斯立刻給予心靈雞湯，讓他重拾

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦