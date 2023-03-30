NBA／國王終止尷尬紀錄 上次進季後賽還沒有iPhone

NBA沙加緬度國王今天以120比80擊敗波特蘭拓荒者，成為西區第3支確定打進季後賽的球隊，終止長達16個季沒有季後賽的尷尬紀錄，前一次國王打進季後賽的2006年，iPhone都還沒問世。

去年美國職棒大聯盟（MLB）的西雅圖水手，順利闖進季後賽，終結連續21個賽季沒有季後賽可打的尷尬紀錄。而這個紀錄也「接棒」到NBA國王手中，前一次國王打進季後賽，已是2006年的事，長達16年不知季後賽滋味。

2005到06年賽季，國王當年拿下44勝，如願闖進季後賽，但首輪就敗給聖安東尼奧馬刺，此後，國王就沒能再敲開季後賽大門。

2006年國王的陣容，包括明星後衛畢比（Mike Bibby)、射手史托亞克維奇（Peja Stojakovic）、明星前鋒韋柏（Chris Webber）等人。

國王等了16年才再度闖進季後賽，前一次晉級季後賽時，iPhone都還沒問世，台灣高鐵也都還沒營運，推特也才剛出現，而現在最流行的Instagram，也是等到了2010年才上市。

其實從2006年以來，國王並非沒有翻身機會，只是他們糟糕且錯誤的選秀政策，讓國王錯過包括像柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson），以及近期的唐西奇（Luka Doncic）、楊恩（Trae Young）等超級巨星。

去年季末，國王用年輕新秀希爾德（BuddyHield）、海利柏頓（Tyrese Haliburton）為主體，和溜馬換來明星禁區球員沙波尼斯（Domantas Sabonis），當時外界認為又是一筆錯誤交易，沒想到沙波尼斯和主力福克斯（De'Aaron Fox）意外合拍，2人也聯手帶領國王重返季後賽。

教練布朗（Mike Brown）今年首度接掌兵符，就打出好成績，他說：「進入季後賽不是我們的目標，我們很早就討論要拿總冠軍，這是讓我們本季全員都打得如此賣力的原因。」

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