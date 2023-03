NBA／國王終止尷尬紀錄 上次進季後賽還沒有iPhone

NBA沙加緬度國王今天以120比80擊敗波特蘭拓荒者,成為西區第3支確定打進季後賽的球隊,終止長達16個季沒有季後賽的尷尬紀錄,前一次國王打進季後賽的2006年,iPhone都還沒問世。

去年美國職棒大聯盟(MLB)的西雅圖水手,順利闖進季後賽,終結連續21個賽季沒有季後賽可打的尷尬紀錄。而這個紀錄也「接棒」到NBA國王手中,前一次國王打進季後賽,已是2006年的事,長達16年不知季後賽滋味。

2005到06年賽季,國王當年拿下44勝,如願闖進季後賽,但首輪就敗給聖安東尼奧馬刺,此後,國王就沒能再敲開季後賽大門。

2006年國王的陣容,包括明星後衛畢比(Mike Bibby)、射手史托亞克維奇(Peja Stojakovic)、明星前鋒韋柏(Chris Webber)等人。

國王等了16年才再度闖進季後賽,前一次晉級季後賽時,iPhone都還沒問世,台灣高鐵也都還沒營運,推特也才剛出現,而現在最流行的Instagram,也是等到了2010年才上市。

其實從2006年以來,國王並非沒有翻身機會,只是他們糟糕且錯誤的選秀政策,讓國王錯過包括像柯瑞(Stephen Curry)、湯普森(Klay Thompson),以及近期的唐西奇(Luka Doncic)、楊恩(Trae Young)等超級巨星。

去年季末,國王用年輕新秀希爾德(BuddyHield)、海利柏頓(Tyrese Haliburton)為主體,和溜馬換來明星禁區球員沙波尼斯(Domantas Sabonis),當時外界認為又是一筆錯誤交易,沒想到沙波尼斯和主力福克斯(De'Aaron Fox)意外合拍,2人也聯手帶領國王重返季後賽。

教練布朗(Mike Brown)今年首度接掌兵符,就打出好成績,他說:「進入季後賽不是我們的目標,我們很早就討論要拿總冠軍,這是讓我們本季全員都打得如此賣力的原因。」

