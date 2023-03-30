NBA／回憶KD降臨勇士 JR史密斯：不知道怎麼打
勇士與騎士連4年對決，是許多球迷無法忘懷的回憶，「神經刀」史密斯（JR Smith）近日受訪時回憶與勇士的對決，當得知杜蘭特（Kevin Durant）要加盟勇士時，直言不知道該怎麼打。
史密斯表示他在騎士度過美好的時光，「騎士球迷很棒，我們在克里夫蘭帶起風潮，2016年的冠軍將永遠載入史冊。我討厭這段故事的結局，我們連續進4次冠軍賽，他們得到杜蘭特，我們後來失去厄文（Kyrie Irving），事情真的有很多變數。」
史密斯也談到得知杜蘭特加盟時的心情，「當年保羅（Chris Paul）差點和布萊恩（Kobe Bryant）聯手，大家都覺得很糟糕，因為變得只為第二名而戰。我們仍然頑強戰鬥，相信有機會可以贏，但同時也在想：『我們要怎麼打？對手有3個名人堂球員，這件事竟然是合法的。』」
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