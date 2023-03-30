NBA／國王擺脫季後賽荒！沙波尼斯：球迷都瘋了

國王今天以120：80大勝拓荒者，確定17年來首度闖進季後賽，球星沙波尼斯（Domantas Sabonis）向球迷表達感謝，福克斯（De'Aaron Fox）則表示真的等太久了。

「這一切都是為了球迷，他們是每場比賽推動我們的人，客隊在波特蘭總是很艱辛，今天有很多國王球迷到現場，真的很酷」沙波尼斯說。

沙波尼斯也期待重返沙加緬度主場，「我對這場比賽感到興奮，球迷們都瘋了，我會等你們的。」國王主帥布朗（Mike Brown）也大讚球迷，「他們帶來能量，不僅是在球館內，當我們走在街上也感受到。球迷很棒，他們值得這一刻。」

菜鳥穆雷（Keegun Murray）打破新秀單季三分球紀錄，布朗沒有忘記稱讚：「他一整年都很努力，這是了不起的壯舉，不能認為這是理所當然的，這件事很難做到。」

國王控衛福克斯（De'Aaron Fox）2017年被國王以第5順位選中，如今終於一嘗季後賽滋味，對此他表示：「我們還有更大的目標，不過16年真的很久，能擺脫這件事，我們覺得很開心。」

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