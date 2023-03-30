NBA／KD手感冰冷垂頭喪氣！太陽主帥說這句話鼓勵他
杜蘭特（Kevin Durant）今天迎來太陽隊主場首秀，手感卻降到冰點，前6次出手都落空。他在場上洩氣的神情被太陽總教練威廉斯（Monty Williams）注意到，威廉斯立刻給予心靈雞湯，讓他重拾信心，最終太陽也收下比賽勝利。
轉播單位回顧畫面，杜蘭特當時8投1中，球隊陷入落後。威廉斯把杜蘭特叫到一旁並說道：「偉大的球員不會搖頭，了解我的意思嗎？」
"Greatness don't shake his head, feel me?"— SportsCenter (@SportsCenter) 2023年3月30日
Monty Williams with a pep talk to KD 🤝 pic.twitter.com/t8PCzrRCiZ
威廉斯賽後也談到杜蘭特：「這不是常態，只是他復出的第一場。他堅持做自己，在第三節命中三分球，不會逃避出手，我認為他在攻防兩端都做得不錯。」
「比賽最後他站在底角，不會有人放空他，這讓布克（Devin Booker）、保羅（Chris Paul）的進攻更輕鬆」威廉斯說。
布克對於杜蘭特的反常則表示：「我們想幫他找回感覺，刻意傳給他很多球，拉開場上空間，如果他找的感覺，將再次接管比賽，這只是遲早的事。」
2023 世界棒球經典賽
▪ 經典賽即時新聞
▪ 最新比分與完整賽程
▪ 預賽分組戰績表
▪ 經典賽專欄分析
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言