NBA／KD手感冰冷垂頭喪氣！太陽主帥說這句話鼓勵他

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聯合新聞網／ 綜合報導
威廉斯(左)、杜蘭特(右)。 美聯社
威廉斯(左)、杜蘭特(右)。 美聯社

杜蘭特（Kevin Durant）今天迎來太陽隊主場首秀，手感卻降到冰點，前6次出手都落空。他在場上洩氣的神情被太陽總教練威廉斯（Monty Williams）注意到，威廉斯立刻給予心靈雞湯，讓他重拾信心，最終太陽也收下比賽勝利。

轉播單位回顧畫面，杜蘭特當時8投1中，球隊陷入落後。威廉斯把杜蘭特叫到一旁並說道：「偉大的球員不會搖頭，了解我的意思嗎？」

威廉斯賽後也談到杜蘭特：「這不是常態，只是他復出的第一場。他堅持做自己，在第三節命中三分球，不會逃避出手，我認為他在攻防兩端都做得不錯。」

「比賽最後他站在底角，不會有人放空他，這讓布克（Devin Booker）、保羅（Chris Paul）的進攻更輕鬆」威廉斯說。

布克對於杜蘭特的反常則表示：「我們想幫他找回感覺，刻意傳給他很多球，拉開場上空間，如果他找的感覺，將再次接管比賽，這只是遲早的事。」

Kevin Durant

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