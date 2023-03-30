NBA／三分球以外的技術被遺忘！賈霸：想賞柯瑞一巴掌

名人堂傳奇中鋒「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）日前造訪校園，祝賀拿到州冠軍的球隊。當學生問詢問，如何能重現招牌「天勾」時，他也做出幽默回應。

賈霸受邀拜訪奧克蘭理工大學女籃隊和奧克蘭高中男籃隊，捐贈自己的簽名球衣，還和學生進行問答活動，當被問到如何讓「天勾」重返賽場時，他開玩笑說道：「人們已經忘記三分球外的技術了，我必須跨越海灣，賞柯瑞（Stephen Curry）一巴掌，因為他改變每個人如何打球的想法。」

Now this is gold 😂😂 Kareem Abdul-Jabbar says he needs to “slap Steph Curry” for changing the game when asked about his advice for youngsters on the skyhook. He says they don’t think about the skyhook, it’s all about the three ball now. #DubNation pic.twitter.com/SyH8YHLuk6 — Kylen Mills (@KylenMills) 2023年3月29日

據《NBC Sports》報導，柯瑞所屬的勇士隊帶起三分球革命，本季每隊平均出手34.2次三分球；賈霸所屬的1988-89年賽季，每隊只出手6.6次三分球。

柯瑞本季場均29.6分，以42.8%的命中率，投進4.9顆三分球。他的隊友湯普森（Klay Thompson）本季命中278顆三分球，創生涯新高，有望成為繼柯瑞與哈登（James Harden）後，史上第3位單季命中300顆三分球的球員。

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