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NBA／昔日酸民今義氣相挺！詹皇：我原諒里夫斯

聯合新聞網／ 綜合報導
里夫斯(左)、詹姆斯(右)。 法新社
里夫斯(左)、詹姆斯(右)。 法新社

湖人今天以121：110擊敗公牛，里夫斯（Austin Reaves）在比賽中對貝佛利（Patrick Beverley）比出「too small」，成為球迷關注的焦點，賽後詹姆斯（LeBron James）龍心大悅，但也不忘對小老弟開玩笑。

湖人上一戰不敵公牛，貝佛利還在詹姆斯面前比出「too small」，讓詹皇顏面盡失。今天湖人擊敗公牛，里夫斯在比賽中回敬貝佛利這動作，被視為替詹皇報仇。對此里夫斯表示，「我沒有一直想著這件事，但時機真的很適合。大家都知道我們（貝佛利）關係很好，我尊重他，這只是好勝心作祟。」

貝佛利則稱讚里夫斯，「他打得很好，他這麼做我很高興。」

對於里夫斯的義氣相挺，詹姆斯開玩笑說道：「儘管他當年比較喜歡布萊恩（Kobe Bryant），但我原諒他。」

詹姆斯會這樣說是因為里夫斯11年前的FB貼文，日前被網友挖出。里夫斯當時寫道：「當我需要平靜時，我會把手機調到詹姆斯模式，因為沒有鈴聲（ring有鈴聲、戒指的意思）。」

LeBron James

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