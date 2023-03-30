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NBA／杜蘭特復出手感冰冷僅得16分 太陽靠防守險勝灰狼

聯合新聞網／ 綜合報導
杜蘭特手感冰冷。 路透
杜蘭特手感冰冷。 路透

杜蘭特（Kevin Durant）轉戰太陽後只打3場又受傷，今天總算迎來太陽主場首秀，不過他手感不佳，18投僅5中，攻下16分。所幸太陽防守端夠爭氣，仍以107：100擊敗灰狼，守住西區第4，輸球的灰狼則維持西區第7。

杜蘭特上半場8投1中僅得3分，灰狼則靠著唐斯（Karl-Anthony Towns）上半場攻進20分，半場打完取得51：48領先。第三節開局灰狼打出10：2的攻勢，隨後陷入得分乾旱期，4分多鐘僅得2分；反觀太陽越打越順，成功要回領先，三節打完領先7分。

末節灰狼後衛愛德華（Anthony Edwards）和長人里德（Naz Reid）輪流發威，不過始終無法反超比分。比賽最後關頭，保羅（Chris Paul）和艾頓（Deandre Ayton）上演空中接力得分，回過頭來唐斯背身單打布克（Devin Booker）被守住，太陽隨後穩扎穩打，收下勝利。

太陽以布克29分表現最佳，保羅19分6助攻，杜蘭特上場近29分鐘，得到16分8籃板。灰狼的部分，愛德華拿下31分6助攻，唐斯25分8籃板。

Kevin Durant Devin Booker

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