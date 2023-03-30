NBA／國王17年來首度重返季後賽 菜鳥穆雷三分球破紀錄

國王今天以120：80血洗拓荒者，確定17年來首度重返季後賽。新秀穆雷（Keegun Murray）飆進本季第188記三分球，成為歷史上命中最多三分球的新秀。

國王本季在新主帥布朗（Mike Brown）的帶領下，表現脫胎換骨，今天面對已放棄賽季的拓荒者，首節只得19分。不過隨後國王仍憑藉戰力優勢，壓著拓荒者打，最終順利收下勝利。穆雷則在第三節命中本季第188記三分球，刷新菜鳥紀錄。

Keegan Murray now has the most threes (188) EVER by a rookie 👏 pic.twitter.com/YGhKvnntLK — Bleacher Report (@BleacherReport) 2023年3月30日

贏球後國王戰績46勝30敗，就算最後6場比賽輸球，戰績也優於第6的勇士及第7的灰狼，因此確定拿下季後賽門票，有很高的機會已第3種子身分進入季後賽。

這是國王自2005-06賽季以來，首次打進季後賽，當時戰績44勝38負，連8季打進季後賽。

THE KINGS ARE PLAYOFF BOUND FOR THE FIRST TIME SINCE 2006‼️ pic.twitter.com/o2piAzW0y6 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) 2023年3月30日

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