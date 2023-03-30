NBA／我的心態沒變過！衛少大復活砍36分還刷新紀錄
快艇今天在沒有雷納德（Kawhi Leonard）和喬治（Paul George）的情況下，面對強敵灰熊，結果衛斯特布魯克（Russell Westbrook）打出賽季代表作，拿到36分10助攻，率領快艇141：132擊退灰熊。賽後戰績41勝36敗，與西區第4的太陽沒有勝差。
衛斯特布魯克首節就飆進3記三分球，砍下15分。第二節快艇全隊轟進41分，其中柯文頓（Robert Covington）貢獻13分，半場打完以70：64領先。
第三節莫蘭特（Ja Morant）狂砍20分，率領灰熊追平比分。雙方末節一路拉鋸，衛斯特布魯克比賽末段連攻7分，助快艇取得9分領先，隨後灰熊無力反擊，由快艇收下最終勝利。
There he goes…there he goes again 🎶— LA Clippers (@LAClippers) 2023年3月30日
Russell Westbrook has a season-high 34 points tonight. pic.twitter.com/sLIg5sD5yE
衛斯特布魯克本場36分10助攻，成為NBA史上第一位在5支不同球隊，皆繳出過至少30分10助攻成績的球員。他賽後受訪時表示：「首先我要感謝上帝，我的心態沒變過。角色會變，心態不會。」
快艇本場比賽三分球37投22中，除了衛斯特布魯克外，柯文頓也是獲勝功臣，他三分球7投全中，共得到27分。灰熊的部分，莫蘭特36分9助攻，布魯克斯（Dillon Brooks）攻進30分，輸球後中斷近期的7連勝。
Russ shows out. Clippers win.— NBA (@NBA) 2023年3月30日
36 PTS (season-high)
4 REB
10 AST
5/5 3PM
72% FG
🔥 pic.twitter.com/6sGgfa9ziV
▪ 經典賽即時新聞
▪ 最新比分與完整賽程
▪ 預賽分組戰績表
▪ 經典賽專欄分析
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言