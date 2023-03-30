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NBA／安比德、哈登同場復出 獨行俠不敵76人戰績岌岌可危

聯合新聞網／ 綜合報導
唐西奇。 美聯社
唐西奇。 美聯社

獨行俠近況不佳，季後賽之路岌岌可危，今天迎戰76人隊，對方兩大球星安比德（Joel Embiid）、哈登（James Harden）剛好同時復出。獨行俠末節卻完全熄火，浪費領先優勢，終場以108：116不敵76人。賽後戰績37勝40敗，排西區第11，與第10的雷霆有1場勝差。

獨行俠首節末段打出10：0的攻勢，取得9分領先，不過接下來2節，分差被慢慢追近，三節打完僅剩2分領先。末節76人終於大爆發，安比德、梅爾頓（De'Anthony Melton）接連飆進三分球，打出10：0的攻勢，獨行俠無人做出回應，終場就以108：116輸球。

安比德全場拿下25分9籃板，哈登15分12助攻，馬克西（Tyrese Maxey）22分。獨行俠的部分，唐西奇（Luka Doncic）24分10助攻8籃板，厄文（Kyrie Irving）攻下23分，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）21分。

本季唐西奇與厄文同時出場，戰績僅4勝9敗。獨行俠目前落後雷霆1場勝差，例行賽僅剩5場，依序是熱火、老鷹、國王、公牛、馬刺。

Luka Doncic Joel Embiid James Harden Kyrie Irving

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