NBA／巫師爆冷擊敗綠衫軍保季後賽希望 主帥：快攻助我

巫師今天在缺少比爾（Bradley Beal）、庫茲瑪（Kyle Kuzma）2名主力的情況下，以130：111爆冷擊敗東區第2的塞爾蒂克，力保季後賽希望。巫師本季剩6場比賽，目前戰績34勝42敗，東區排名第11，距離第10名的公牛有2.5場勝差。

本場比賽巫師快攻得分取得19：11的優勢，對此巫師主帥小安索（Wes Unseld Jr.）表示：「這可能是我們本季節奏最快的比賽，不是所有快攻都是對手投籃不中，有些是製造失誤後得到的快攻機會，這對我們幫助很大。」

巫師前鋒阿夫迪賈（Deni Avdija）拿到生涯新高的25分，他受訪時表示：「我嘗試做正確的選擇，打出侵略性。」他也透露受前輩波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）照顧，「在我遇到困難時，他陪在我身邊；當我表現好時則和我一起慶祝，我們建立很好的關係。」

波爾辛吉斯本場比賽21投14中，繳出32分13籃板6助攻的成績，是致勝功臣。據知名網站《StatMuse》統計，本季只有他和安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）拿過這種數據。

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