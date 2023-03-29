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NBA／最後希望獨行俠戰績告急 德州三雄恐首次全無季後賽　

聯合新聞網／ 綜合報導
馬刺與獨行俠過去時常在季後賽上演「德州內戰」。 路透社
馬刺與獨行俠過去時常在季後賽上演「德州內戰」。 路透社

NBA目前共有三支德州球隊，分別是聖安東尼奧馬刺、達拉斯獨行俠以及休士頓火箭隊，且每年至少都會有其中一支得以挺進季後賽。不過，這項紀錄很可能在本季劃上句點。

三支球隊在這二十年來，多半時間都能維持競爭力。馬刺在千禧年組成了吉諾布里（Manu Ginobili）、鄧肯（Tim Duncan）、帕克（Tony Parker）的GDP組合；火箭有姚明與麥格瑞迪（Tracy McGrady）的「姚麥連線」；獨行俠則有諾維茨基（Dirk Nowitzki）獨挑大樑。

即便2010年，原本主力逐漸老化，GDP也找到了雷納德（Kawhi Leonard）接班；休士頓同樣迎來哈登（James Harden）；獨行俠更選中了唐西奇（Luka Doncic）作為新一代門面。這些因素，讓這些年，即便有其中一兩隊跌出季後賽，仍能有其他隊伍代表德州角逐冠軍。

然而，近年來馬刺與火箭卻與季後賽漸行漸遠，前者在交易雷納德後，僅有一季闖入季後賽首輪，後者也自哈登離開起，再也沒有進入季後賽。和兩支明顯推倒重建球隊相比，獨行俠本季的掙扎最令人意外，球隊在交易來厄文（Kyrie Irving）與唐西奇搭配後，戰績不進反退，目前屈居西區第十一名。

目前馬刺與火箭皆已遭淘汰，僅剩獨行俠還有機會重回季後賽行列，若獨行俠最終不幸跟著放假，德州球迷這個夏天或許會變得十分無聊。

獨行俠 馬刺 火箭

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