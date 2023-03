NBA／最後希望獨行俠戰績告急 德州三雄恐首次全無季後賽　

NBA目前共有三支德州球隊,分別是聖安東尼奧馬刺、達拉斯獨行俠以及休士頓火箭隊,且每年至少都會有其中一支得以挺進季後賽。不過,這項紀錄很可能在本季劃上句點。

三支球隊在這二十年來,多半時間都能維持競爭力。馬刺在千禧年組成了吉諾布里(Manu Ginobili)、鄧肯(Tim Duncan)、帕克(Tony Parker)的GDP組合;火箭有姚明與麥格瑞迪(Tracy McGrady)的「姚麥連線」;獨行俠則有諾維茨基(Dirk Nowitzki)獨挑大樑。

即便2010年,原本主力逐漸老化,GDP也找到了雷納德(Kawhi Leonard)接班;休士頓同樣迎來哈登(James Harden);獨行俠更選中了唐西奇(Luka Doncic)作為新一代門面。這些因素,讓這些年,即便有其中一兩隊跌出季後賽,仍能有其他隊伍代表德州角逐冠軍。

然而,近年來馬刺與火箭卻與季後賽漸行漸遠,前者在交易雷納德後,僅有一季闖入季後賽首輪,後者也自哈登離開起,再也沒有進入季後賽。和兩支明顯推倒重建球隊相比,獨行俠本季的掙扎最令人意外,球隊在交易來厄文(Kyrie Irving)與唐西奇搭配後,戰績不進反退,目前屈居西區第十一名。

目前馬刺與火箭皆已遭淘汰,僅剩獨行俠還有機會重回季後賽行列,若獨行俠最終不幸跟著放假,德州球迷這個夏天或許會變得十分無聊。

