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NBA／詹姆斯歸隊八村壘被冰 湖人主帥：我們很多優秀球員

聯合新聞網／ 綜合報導
八村壘沒有上場機會。 擷圖自畫面
八村壘沒有上場機會。 擷圖自畫面

詹姆斯（LeBron James）前戰面對公牛時復出，湖人以108：118吞下敗仗。日籍前鋒八村壘（Rui Hachimura）整場未獲得任何上場時間，教練團的調度受球迷質疑，對此湖人主帥漢姆（Darvin Ham）也做出解釋。

本場比賽湖人使用9名球員，八村壘未獲得上場機會，這是他加入湖人以來首次。對此漢姆解釋：「沒有足夠的出場時間給所有人，華克（Lonnie Walker IV）先前也遇到這問題，我們有很多優秀球員，這不是他們的錯，總是會有人離開輪換陣容，這場剛好發生在八村壘身上。」

八村壘本季效力巫師時，場均能攻下13分，轉戰湖人後上場時間和球權都減少，場均得分也掉到9.3分。近5戰上場時間皆不到20分鐘，詹姆斯回歸後更是1分鐘都沒上，他也在板凳席上露出落寞的表情。

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