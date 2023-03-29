NBA／遭粉絲嗆害輸錢引衝突 巫師比爾遭警方調查

莫蘭特（Ja Morant）持槍事件日前才落幕，另一起NBA球星可能違法的事件卻又浮出檯面。根據《ESPN》，巫師隊球星比爾（Bradley Beal）日前因與粉絲發生糾紛，而受到警方調查。

文章指出，在美國時間上周二，巫師輸給魔術隊後，一位身分不明的人相當憤怒地對著比爾說：「你害我輸掉了1300美元，你這個X！」聽到這番發言後，比爾生氣地走向那位男子的朋友，並以他的右手將男子的帽拍掉，並與男子左半邊頭部有所接觸。

之後，警察重新檢視影片，發現比爾當時說：「這是我的工作，我相當認真地看待他。」而男子也開始道歉，表示自己並非有意冒犯比爾。根據文章，比爾的行為可能會讓自己被判輕微傷害罪，這種罪會在州辦公室被建檔，但目前為止，辦公室並無相關紀錄。

對於這起事件，NBA發言人貝斯（Mike Bass）在聲明說：「我們注意到這件事，並正在蒐集相關資訊中。」而巫師球團也對外發表類似言論，「我們正在了解比爾遇到的情況，但在有足夠資料以前，我們不會發表進一步的言論。」

巫師本季戰績不佳，僅以34勝42負位居東區第11，且近十場僅拿下三場勝利。或許也是因為這樣，導致比爾無法按耐情緒，與粉絲發生爭執。

Bradley Beal is under police investigation for battery after he was involved in a confrontation with some hecklers following a game last week, per @TMZ_Sports



Beal allegedly knocked a fan’s hat off after a fan yelled ‘You f***ed me [out of] $1,300, you f***!’



Beal believed… pic.twitter.com/y6uCYAONCX — NBACentral (@TheNBACentral) March 28, 2023

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