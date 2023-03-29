NBA／私人因素連20場缺陣 勇士仍盼維金斯本季回歸

身為勇士隊上季奪冠的重要功臣，維金斯（Andrew Wiggins）因家庭因素離開球隊，今天球隊以120：109擊敗鵜鶘隊已經是他連續20場缺席，不過教頭柯爾（Steve Kerr）仍抱持希望，盼維金斯本季能夠回歸陣容。

維金斯仍維持每天自主訓練，但他前一場出賽已是台灣時間2月14日，回歸後也要經過球團訓練和醫療團隊評估身體狀況、需要花多久時間才能真正回到球場。

「除此之外，當他回歸，我們的訓練團隊也能在他身邊，看他的情形。」柯爾說。

維金斯是出於怎什麼樣的原因離隊，勇士球團基於個人隱私並沒給詳細說明；除了連續缺席20場比賽外，維金斯本季也曾因左腳酸痛休息3場、右大腿拉傷缺陣10場，以及感冒休兵7場，例行賽還沒結束已經缺賽40場。

28歲的維金斯去年10月才和勇士續約4年，本季他出賽37場，繳出的場均成績是17.1分、5.0籃板、2.3助攻，但何時回歸仍是未知數。柯爾坦言對維金斯重返球隊仍抱持希望，但也充滿不確定性，「這很合理，因為我們並不清楚。」

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