NBA／「史上最棒的故事」巴克利盛讚詹姆斯20年沒醜聞

巴克利（Charles Barkley）日前接受《運動畫刊》專訪，不免俗被問到誰是NBA最偉大的球員，巴克利沒有給出答案，但他對詹姆斯（LeBron James）讚譽有加，稱他「20年來沒有任何醜聞」。

當主持人詢問巴克利，「詹姆斯是否是史上最偉大的球員」時，他表示不喜歡這個問題，應該將問題改成「詹姆斯是否為這時代最偉大的球員」。

巴克利解釋：「喬丹（Michael Jordan）是我這時代最偉大的球員，賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）則是他那個時代最好的，因為視角不同，我不知道要怎麼回答，但我會說詹姆斯的故事是體育賽史上最棒的。」

「看看其他高中畢業後就進職業的球員，布萊恩（Kobe Bryant）、賈奈特（Kevin Garnett）、霍華德（Dwight Howard）都掙扎過，詹姆斯是唯一從第一天開始就成功的人」巴克利說。

他也指出詹姆斯從未陷入場外醜聞，「現代社會手機、網路發達，他卻沒陷入過醜聞，這令人非常驚艷。他18歲就準備成為聯盟第1人，20年後成為歷史最佳得分手，所以我告訴人們，這是體育史上最棒的故事。」

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