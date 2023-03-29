NBA／維金斯本季能回歸？柯瑞這樣說
儘管今日在下半場逆轉鵜鶘隊，維持西區第六，勇士隊仍需要當家前鋒維金斯（Andrew Wiggins）回歸以力拼衛冕。而總教練柯爾（Steve Kerr）與當家球星柯瑞（Stephen Curry）也在稍早表達自己對維金斯的看法。
維金斯是勇士上季能擊敗塞爾蒂克隊，拿下冠軍的功臣之一，他在休賽季簽下延長合約後，於本季繳出場均17.1分、5.0籃板、2.3助攻。不過，維金斯本賽季出勤率不高，尤其在上月13日後，便因私人因素缺席至今，雖然昨日他的上場情況一度被改成「賽前決定」，最後卻仍未亮相。
根據《ESPN》，維金斯一直都在進行個人練習，但歸隊後仍需經過團隊評估，才能決定何時回到正式比賽，柯爾也說：「一旦他回到隊上，工作人員就可以了解他情況如何。」並表示維金斯的歸期仍未定論，「抱持希望，但我猜還是不確定。這樣也比較好，畢竟不知道發生什麼事。」
此外，柯瑞也和柯爾一樣，以期待但尊重的心情看待維金斯，「我們很期待他可以回來，但當他度過困難之時，就是他回來的時候。」並表示自己希望能給他空間，所以並沒有密切和維金斯聯繫。
勇士目前以40勝37負排名西區第六，與第四名僅一場勝差：第11名也只有2.5場差距，因此很需要維金斯回歸，在攻防兩端注入戰力。
Steph Curry on Andrew Wiggins: “We’d love to have him and hope that that does happen…But when he walks through the door is when it’ll be the right time.”— Anthony Slater (@anthonyVslater) March 29, 2023
He said he hasn’t been in regular contact with Wiggins. Giving him space. pic.twitter.com/VgveA17uMO
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