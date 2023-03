NBA／維金斯本季能回歸？柯瑞這樣說

儘管今日在下半場逆轉鵜鶘隊,維持西區第六,勇士隊仍需要當家前鋒維金斯(Andrew Wiggins)回歸以力拼衛冕。而總教練柯爾(Steve Kerr)與當家球星柯瑞(Stephen Curry)也在稍早表達自己對維金斯的看法。

維金斯是勇士上季能擊敗塞爾蒂克隊,拿下冠軍的功臣之一,他在休賽季簽下延長合約後,於本季繳出場均17.1分、5.0籃板、2.3助攻。不過,維金斯本賽季出勤率不高,尤其在上月13日後,便因私人因素缺席至今,雖然昨日他的上場情況一度被改成「賽前決定」,最後卻仍未亮相。

根據《ESPN》,維金斯一直都在進行個人練習,但歸隊後仍需經過團隊評估,才能決定何時回到正式比賽,柯爾也說:「一旦他回到隊上,工作人員就可以了解他情況如何。」並表示維金斯的歸期仍未定論,「抱持希望,但我猜還是不確定。這樣也比較好,畢竟不知道發生什麼事。」

此外,柯瑞也和柯爾一樣,以期待但尊重的心情看待維金斯,「我們很期待他可以回來,但當他度過困難之時,就是他回來的時候。」並表示自己希望能給他空間,所以並沒有密切和維金斯聯繫。

勇士目前以40勝37負排名西區第六,與第四名僅一場勝差:第11名也只有2.5場差距,因此很需要維金斯回歸,在攻防兩端注入戰力。

Steph Curry on Andrew Wiggins: “We’d love to have him and hope that that does happen…But when he walks through the door is when it’ll be the right time.”



He said he hasn’t been in regular contact with Wiggins. Giving him space. pic.twitter.com/VgveA17uMO