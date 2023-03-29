快訊

蔣萬安提YouBike前30分鐘免費 議員：無車可借最頭痛

涉殺馬籍女大生 法庭勘驗密錄器驚見兇嫌「多次嘴角上揚」

NBA／維金斯本季能回歸？柯瑞這樣說

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士隊維金斯（中）。 路透社
勇士隊維金斯（中）。 路透社

儘管今日在下半場逆轉鵜鶘隊，維持西區第六，勇士隊仍需要當家前鋒維金斯（Andrew Wiggins）回歸以力拼衛冕。而總教練柯爾（Steve Kerr）與當家球星柯瑞（Stephen Curry）也在稍早表達自己對維金斯的看法。

維金斯是勇士上季能擊敗塞爾蒂克隊，拿下冠軍的功臣之一，他在休賽季簽下延長合約後，於本季繳出場均17.1分、5.0籃板、2.3助攻。不過，維金斯本賽季出勤率不高，尤其在上月13日後，便因私人因素缺席至今，雖然昨日他的上場情況一度被改成「賽前決定」，最後卻仍未亮相。

根據《ESPN》，維金斯一直都在進行個人練習，但歸隊後仍需經過團隊評估，才能決定何時回到正式比賽，柯爾也說：「一旦他回到隊上，工作人員就可以了解他情況如何。」並表示維金斯的歸期仍未定論，「抱持希望，但我猜還是不確定。這樣也比較好，畢竟不知道發生什麼事。」

此外，柯瑞也和柯爾一樣，以期待但尊重的心情看待維金斯，「我們很期待他可以回來，但當他度過困難之時，就是他回來的時候。」並表示自己希望能給他空間，所以並沒有密切和維金斯聯繫。

勇士目前以40勝37負排名西區第六，與第四名僅一場勝差：第11名也只有2.5場差距，因此很需要維金斯回歸，在攻防兩端注入戰力。

勇士 柯瑞 維金斯

相關新聞

NBA／維金斯本季能回歸？柯瑞這樣說

儘管今日在下半場逆轉鵜鶘隊，維持西區第六，勇士隊仍需要當家前鋒維金斯（Andrew Wiggins）回歸以力拼衛冕。而總教練柯爾（Steve Kerr）與當家球星柯瑞（Stephen Curry）也在

NBA／詹姆斯歸隊八村壘被冰 湖人主帥：我們很多優秀球員

詹姆斯（LeBron James）前戰面對公牛時復出，湖人以108：118吞下敗仗。日籍前鋒八村壘（Rui Hachimura）整場未獲得任何上場時間，教練團的調度受球迷質疑，對此湖人主帥漢姆（Dar

NBA／遭粉絲嗆害輸錢引衝突 巫師比爾遭警方調查

莫蘭特（Ja Morant）持槍事件日前才落幕，另一起NBA球星可能違法的事件卻又浮出檯面。根據《ESPN》，巫師隊球星比爾（Bradley Beal）日前因與粉絲發生糾紛，而受到警方調查。 文

NBA／「史上最棒的故事」巴克利盛讚詹姆斯20年沒醜聞

巴克利（Charles Barkley）日前接受《運動畫刊》專訪，不免俗被問到誰是NBA最偉大的球員，巴克利沒有給出答案，但他對詹姆斯（LeBron James）讚譽有加，稱他「20年來沒有任何醜聞」

NBA／私人因素連20場缺陣 勇士仍盼維金斯本季回歸

身為勇士隊上季奪冠的重要功臣，維金斯（Andrew Wiggins）因家庭因素離開球隊，今天球隊以120：109擊敗鵜鶘...

NBA／拓荒者放棄最後努力！決定讓里拉德「關機」休完整季

NBA例行賽還沒結束，但拓荒者隊已經放棄希望，據美國媒體報導，拓荒者球團決定直接讓目前養傷中的當家球星里拉德（Damia...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦