NBA／拓荒者放棄最後努力！決定讓里拉德「關機」休完整季

NBA例行賽還沒結束，但拓荒者隊已經放棄希望，據美國媒體報導，拓荒者球團決定直接讓目前養傷中的當家球星里拉德（Damian Lillard）直接休息到賽季最後，等於提前結束2022到23賽季。

拓荒者目前戰績32勝43敗，在西區僅領先「爐主」火箭隊和馬刺隊，僅剩7場例行賽的情形下要擠進前6直接晉級季後賽的行列已不可能，離附加賽也有一大段距離。美媒露天看台體育（Bleacher Report）記者海恩斯（Chris Haynes）已報導，拓荒者計畫讓里拉德直接「關機」休完整季。

里拉德台灣時間23日出戰爵士隊後就因右小腿緊繃一路休兵，拓荒者打算讓當家球星不再出賽的消息上周就已出現，原因也不難理解，畢竟拓荒者目前離附加賽「吊車尾」的雷霆隊還有4場半差距，想打附加賽幾乎是不可能的任務。

7度入選全明星賽的里拉德，本季場均32.2分是生涯新高，另有7.3助攻和4.8籃板，且上隊碰火箭隊轟下71分，還登上明星賽三分球王，且成為拓荒者隊史得分王，但本季也曾因小腿拉傷進入傷兵名單。

傷兵也是拓荒者今年難處，除了里拉德，包括中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）、西蒙斯（Anfernee Simons）和葛蘭特（Jerami Grant）等主力都曾因傷缺賽。

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