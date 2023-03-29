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NBA／三分球命中創生涯新高 湯普森有望加入300俱樂部

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
湯普森三分球出手。 歐新社
湯普森三分球出手。 歐新社

勇士隊射手湯普森（Klay Thompson）今天對鵜鶘隊之戰，與柯瑞（Stephen Curry）攜手砍進比鵜鶘全隊還多的13顆三分球，且湯普森單季三分球命中數也來到生涯新高的278顆，有望成為繼柯瑞與哈登（James Harden）後，史上第3位達成單季命中300顆三分球的射手。

勇士「浪花兄弟」柯瑞與湯普森本賽季維持火熱的外線手感，平均每場比賽能命中4.8球與4.3場，在聯盟中排名前2名，而在今天柯瑞投進8顆三分球、湯普森也挹注5顆後，兩人本賽季至今已經累計投進250顆與278顆三分球，成為聯盟史上第三度有球隊搭擋在單季各命中250顆以上的三分球，而前兩次達成的也正是柯瑞與湯普森。

湯普森在今天投進5顆三分球後，本季投進278顆三分球已經創下個人生涯新高，不僅持續穩居本季三分球進球王，更有機會加入300俱樂部，成為繼柯瑞與哈登後第三位達成此紀錄的球員；過去柯瑞曾4度寫下單季300顆三分球命中的紀錄，哈登僅有1次。

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