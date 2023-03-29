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NBA／東區倒數隊伍卻撼動西區局勢 「水鬼」黃蜂連螫雷霆獨行俠

聯合新聞網／ 綜合報導
華盛頓今天率領黃蜂拿下勝利。 路透社
華盛頓今天率領黃蜂拿下勝利。 路透社

即便身處東區倒數第二名、已與季後賽無緣，黃蜂隊近期卻仍充分扮演「水鬼」角色，接連擊敗正在拚搏季後賽的球隊，打亂排名局勢。

黃蜂上季打出43勝39負成績，獲得東區第十，並於附加賽惜敗老鷹隊。不過，超過五成的勝率，再加上聘用新教練總教練克里佛（Steve Clifford），讓外界仍相當看好這支年輕球隊更上一層樓。

沒想到，黃蜂先在休賽季因家暴案損失主力前鋒布里吉斯（Miles Bridges），當家球星小鮑爾（Lamelo Ball）又僅出賽36場就因傷賽季報銷，讓球隊戰績一落千丈，甚至還曾於對上鵜鶘隊時，因傷兵過多而上演「板凳無人」的淒涼畫面，老闆喬丹（Michael Jordan）也在前段時間尋求轉賣球隊。

正當外界認為黃蜂將一路輸到結尾時，球員們卻站了出來，先是在台灣時間25日全場壓制唐西奇（Luka Doncic）與厄文（Kyrie Irving）合體的獨行俠隊，又於兩日後再次賞給主力出戰的獨行俠二連敗。不僅如此，黃蜂今天再度發威，在華盛頓（P.J. Washington）拿下生涯最高43分的帶領下，力退亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領頭的雷霆隊。

黃蜂這兩勝對西區局面影響巨大，他們先是讓二連敗的獨行俠跌出附加賽名單，又使雷霆錯失進入前八的機會，這在勝差微小的西區可說十分致命。因此，未來任何欲競爭季後賽的球賽，勢必都得小心被黃蜂拉一把。

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