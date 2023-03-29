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NBA／格林怒吼帶動勇士逆轉 柯爾：我們活該被如此對待

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
勇士教頭柯爾(右)與格林。 路透社
勇士教頭柯爾(右)與格林。 路透社

仍在全力爭搶季後門票且避免落入附加賽的衛冕軍勇士隊，今天在主場出戰鵜鶘隊的比賽，上半場一度大幅落後，靠著浪花兄弟以及年輕的波爾（Jordan Poole）、庫明加（Jonathan Kuminga）攜手合作在第四節逆轉戰局，終場120：109獲勝，讓全場猛攻39分的柯瑞（Stephen Curry）直言，球隊今年遇到很多困境，就像今天上半場一樣，但是他們仍是靠著好勝心搶下勝利。

勇士對與鵜鶘之戰一度落後達20分，不過浪花兄弟柯瑞與湯普森也在下半場領軍反撲，兩人今天合計投進13顆三分球拿下56分，搭配上第四節初波爾、庫明加領軍帶領球隊打出一波20：12的逆襲攻勢，其中兩人在這段時間就包辦18分，成為勇士最終逆轉勝出的關鍵。

這一勝也讓勇士排名上升到西區第6位，領先灰狼半場、鵜鶘1.5場，在季後賽卡位戰中取得有利位置，這一勝也讓西區排名第3名的國王隊，無緣在今天就搶下季後賽門票，要結束長達16年的季後賽乾旱期，必須再等等。

對於球隊能逆轉勝出，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）賽後透露，球隊精神領袖格林（Draymond Green）在球隊陷入低迷時，不斷怒吼隊友提振士氣是一大關鍵，「他很憤怒，對我們之前的表現感到沮喪，所以他在隊友面前說了一些重話，還朝著大家怒吼，這包括教練、替補席還有我在內的所有人，不過這是我們活該被如此對待。」

柯爾坦言，如果沒有格林的怒吼，球隊可能無法扭轉頹勢，「若沒有他的能量和競爭意識，我們可能無法重新團結並回到正軌上。」

柯瑞賽後直言，是好勝心幫助球隊贏得這場比賽，「我們今年面對了很多困境，就像是今天上半場也是，但我們的好勝心是無人能比的，是好勝心幫助我們贏得這場比賽。」

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