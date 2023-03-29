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吳鳳科大豪心建設棒球隊登場 校友林上凱全力贊助母校

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
豪心建設董事長林上凱（左）今回母校吳鳳科大，與校長蔡宏榮（右）簽約贊助棒球隊，助球隊進軍今年全國甲組成棒春季聯賽。圖／吳鳳科大提供
豪心建設董事長林上凱（左）今回母校吳鳳科大，與校長蔡宏榮（右）簽約贊助棒球隊，助球隊進軍今年全國甲組成棒春季聯賽。圖／吳鳳科大提供

嘉義吳鳳科技大學棒球隊將以全新隊名「吳鳳科大豪心建設」棒球隊，進軍今年全國甲組成棒春季聯賽，今天上午曾經是棒球校隊的豪心建設董事長林上凱，返校簽約贊助母校棒球隊，盼助球隊重返大專甲組公開一級賽；林上凱表示，贊助球隊就像自己蓋房子一樣，把基地蓋紮實，慢慢的往上延伸。

林上凱過去在吳鳳棒球隊上，是負責內野守備位置，打過3年校隊，對於吳鳳棒球隊有著深厚革命情感，與學生時期的美好記憶，日前林上凱得知現任校長是他當年在讀書時的機械科老師蔡宏榮，讓他立即有想要回饋母校棒球隊的心。

吳鳳科大棒球隊在今年春季聯賽中，球衣上將繡上「豪心建設」四字；林上凱表示，贊助球隊這件事，就像自己蓋房子一樣，把基地蓋紮實，慢慢的往上延伸，豪心建設先協助棒球隊打好基礎，讓更多人看到吳鳳科大棒球隊，期待有朝一日棒球隊重返大專公開一級賽。

校長蔡宏榮指出，棒球隊一直是學校支持的運動項目之一，謝謝自己的學生學生林上凱對吳鳳科大棒球隊的全力支持，棒球隊成員將把重返大專公開一級賽前16強，當作努力的目標邁進。

嘉義吳鳳科技大學棒球隊將以全新隊名「吳鳳科大豪心建設」棒球隊，進軍今年全國甲組成棒春季聯賽。圖／吳鳳科大提供
嘉義吳鳳科技大學棒球隊將以全新隊名「吳鳳科大豪心建設」棒球隊，進軍今年全國甲組成棒春季聯賽。圖／吳鳳科大提供
嘉義吳鳳科技大學棒球隊將以全新隊名「吳鳳科大豪心建設」棒球隊，進軍今年全國甲組成棒春季聯賽。圖／吳鳳科大提供
嘉義吳鳳科技大學棒球隊將以全新隊名「吳鳳科大豪心建設」棒球隊，進軍今年全國甲組成棒春季聯賽。圖／吳鳳科大提供
豪心建設董事長林上凱（左）今回母校吳鳳科大，與校長蔡宏榮（右）簽約贊助棒球隊，助球隊進軍今年全國甲組成棒春季聯賽。圖／吳鳳科大提供
豪心建設董事長林上凱（左）今回母校吳鳳科大，與校長蔡宏榮（右）簽約贊助棒球隊，助球隊進軍今年全國甲組成棒春季聯賽。圖／吳鳳科大提供

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