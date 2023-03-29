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NBA／超越韋德看齊詹皇 米契爾破萬分後狂締多項紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
米契爾今日締造多項紀錄。 美聯社
米契爾今日締造多項紀錄。 美聯社

米契爾（Donovan Mitchell）在日前帶領騎士隊重返季後賽，雖然球隊今天以118：120遺憾輸給老鷹隊，米契爾個人卻締造多項新猷，讓今晚成了他的紀錄之夜。

在這場比賽之前，米契爾生涯已累積9987分，離萬分大關十分接近，而他在第三節開端，即透過一次切入爆扣，拿下生涯第一萬分。這場比賽為米契爾加入聯盟後的第410場比賽，也讓他成了現役第四快破萬分的球員，前三名分別為詹姆斯（Lebron James）、安比德（Joel Embiid）、杜蘭特（Kevin Durant）的368、373、381場。

從前三名可以看出，這項紀錄主要為前場球員霸榜，而今天之後，米契爾也正式超越韋德，成為用最少場數達成一萬分的後衛，更是歷史上最快達成萬分、一千次三分的球員。除了聯盟紀錄外，米契爾也在騎士隊內成就留下足跡，他在這場比賽最終攻下44分，為本季第十次得分超過40分，追平了詹姆斯過去締造的紀錄。

米契爾今天遇上的老鷹，正好是由過去總教練史奈德（Quin Snyder）率領，後者也對昔日子弟讚不絕口，「雖然看到他在敵隊有點奇怪，但我對他有這種表現毫不意外，我為他感到非常高興。」

即便今天是米契爾的一天，騎士最終卻在老鷹雙槍以及歐康古（Onyeka Okongwu）的發揮下落敗，目前以48勝29負位居東區第四；老鷹則再度將勝率帶回五成，以38勝38負名列第八名。

米契爾 詹姆斯 韋德 安比德 杜蘭特

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