NBA／超越韋德看齊詹皇 米契爾破萬分後狂締多項紀錄

米契爾(Donovan Mitchell)在日前帶領騎士隊重返季後賽,雖然球隊今天以118:120遺憾輸給老鷹隊,米契爾個人卻締造多項新猷,讓今晚成了他的紀錄之夜。

在這場比賽之前,米契爾生涯已累積9987分,離萬分大關十分接近,而他在第三節開端,即透過一次切入爆扣,拿下生涯第一萬分。這場比賽為米契爾加入聯盟後的第410場比賽,也讓他成了現役第四快破萬分的球員,前三名分別為詹姆斯(Lebron James)、安比德(Joel Embiid)、杜蘭特(Kevin Durant)的368、373、381場。

從前三名可以看出,這項紀錄主要為前場球員霸榜,而今天之後,米契爾也正式超越韋德,成為用最少場數達成一萬分的後衛,更是歷史上最快達成萬分、一千次三分的球員。除了聯盟紀錄外,米契爾也在騎士隊內成就留下足跡,他在這場比賽最終攻下44分,為本季第十次得分超過40分,追平了詹姆斯過去締造的紀錄。

米契爾今天遇上的老鷹,正好是由過去總教練史奈德(Quin Snyder)率領,後者也對昔日子弟讚不絕口,「雖然看到他在敵隊有點奇怪,但我對他有這種表現毫不意外,我為他感到非常高興。」

即便今天是米契爾的一天,騎士最終卻在老鷹雙槍以及歐康古(Onyeka Okongwu)的發揮下落敗,目前以48勝29負位居東區第四;老鷹則再度將勝率帶回五成,以38勝38負名列第八名。

