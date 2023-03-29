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NBA／西蒙斯確定本季報銷 籃網主帥：他能完全康復

聯合新聞網／ 綜合報導
西蒙斯。 美聯社
西蒙斯。 美聯社

先前傳出西蒙斯（Ben Simmons）本季將提前關機，如今籃網主帥馮恩（Jacque Vaughn）證實這項消息，他將處理背部神經傷勢，無需動手術。

馮恩在球隊訓練結束後宣布西蒙斯將缺席本季剩餘賽事，包括季後賽，「在諮詢醫生和多位專家的建議後，他將展開復健計畫，專家們認為他能完全康復，所以從現在就開始進行。」

馮恩指出西蒙斯無需動手術。他自2月15日對上熱火後，就因背部及膝蓋傷勢缺賽至今，本季只繳出場均6.9分6.3籃板6.1助攻的成績。馮恩表示他渴望執教西蒙斯，「我希望他能回到場上，在攻防兩端幫助球隊，這絕對是未來的目標。」

西蒙斯的合約還有2年，下賽季是3780萬美元，2024-2025年賽季是4030萬美元。

Ben Simmons

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