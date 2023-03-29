NBA／西蒙斯確定本季報銷 籃網主帥：他能完全康復
先前傳出西蒙斯（Ben Simmons）本季將提前關機，如今籃網主帥馮恩（Jacque Vaughn）證實這項消息，他將處理背部神經傷勢，無需動手術。
馮恩在球隊訓練結束後宣布西蒙斯將缺席本季剩餘賽事，包括季後賽，「在諮詢醫生和多位專家的建議後，他將展開復健計畫，專家們認為他能完全康復，所以從現在就開始進行。」
馮恩指出西蒙斯無需動手術。他自2月15日對上熱火後，就因背部及膝蓋傷勢缺賽至今，本季只繳出場均6.9分6.3籃板6.1助攻的成績。馮恩表示他渴望執教西蒙斯，「我希望他能回到場上，在攻防兩端幫助球隊，這絕對是未來的目標。」
西蒙斯的合約還有2年，下賽季是3780萬美元，2024-2025年賽季是4030萬美元。
2023 世界棒球經典賽
▪ 經典賽即時新聞
▪ 最新比分與完整賽程
▪ 預賽分組戰績表
▪ 經典賽專欄分析
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言