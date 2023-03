NBA／「詹皇之怒」奏效？湖人罰球次數暴增傲視群雄

在今年1月30日湖人和塞爾蒂克的比賽中,由於詹姆斯(LeBron James)在正規時間結束前突破禁區遭到泰托姆(Jayson Tatum)犯規,但裁判並未響哨,最後湖人也在延長賽落敗。

當時情緒和肢體都非常激動的詹姆斯,不僅咆哮還跪地,事後裁判協會也出面坦承出現漏判的情況。

或許是「詹皇之怒」奏效,抑或湖人在陣容大幅更動後展現絕佳爭勝氣勢,根據數據網站《StatMuse》的報導,就在這場比賽之後一直到現在,湖人的罰球總數足足以對手多了263次,遙遙領先全聯盟,排名第2的熱火僅有123次,少了超過一倍。

排名第3是76人的104次,之後分別是快艇的96次、國王的81次、尼克的55次和魔術的46次。

Like everyone else, referees make mistakes. We made one at the end of last night’s game and that is gut-wrenching for us. This play will weigh heavily and cause sleepless nights as we strive to be the best referees we can be.https://t.co/WyN8QVuTOl