NBA／「詹皇之怒」奏效？湖人罰球次數暴增傲視群雄
在今年1月30日湖人和塞爾蒂克的比賽中，由於詹姆斯（LeBron James）在正規時間結束前突破禁區遭到泰托姆（Jayson Tatum）犯規，但裁判並未響哨，最後湖人也在延長賽落敗。
當時情緒和肢體都非常激動的詹姆斯，不僅咆哮還跪地，事後裁判協會也出面坦承出現漏判的情況。
或許是「詹皇之怒」奏效，抑或湖人在陣容大幅更動後展現絕佳爭勝氣勢，根據數據網站《StatMuse》的報導，就在這場比賽之後一直到現在，湖人的罰球總數足足以對手多了263次，遙遙領先全聯盟，排名第2的熱火僅有123次，少了超過一倍。
排名第3是76人的104次，之後分別是快艇的96次、國王的81次、尼克的55次和魔術的46次。
Like everyone else, referees make mistakes. We made one at the end of last night’s game and that is gut-wrenching for us. This play will weigh heavily and cause sleepless nights as we strive to be the best referees we can be.https://t.co/WyN8QVuTOl— NBA Referees (@OfficialNBARefs) January 29, 2023
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