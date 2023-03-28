NBA／唐西奇技術犯規被取消 格林發文暗示聯盟雙標
獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）昨天對陣黃蜂隊時，領到個人本季第16次技術犯規。按規定今天的比賽將被禁賽，不過聯盟賽前宣布取消這次技術犯規，讓勇士隊格林（Draymond Green）頗有微詞。
格林在個人社群轉發唐西奇技術犯規被取消的訊息並寫道，「我是唐西奇的大粉絲，但這很有趣。」
格林不久前在面對快艇的比賽領到第16次技術犯規，賽後他自信地認為聯盟會取消技術犯規，結果並不如他所願，他仍無法出戰面對老鷹的比賽，勇士最終也輸球。
聯盟取消唐西奇技術犯規，也讓許多球迷不滿，紛紛在留言區寫道：「被操縱」、「聯盟希望獨行俠進季後賽」、「格林和布魯克斯（Dillon Brooks）感到困惑」。
The NBA has rescinded Dallas star Luka Doncic's 16th technical foul, making him eligible to play tonight vs. Pacers.— Shams Charania (@ShamsCharania) 2023年3月27日
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