NBA／唐西奇技術犯規被取消 格林發文暗示聯盟雙標

獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）昨天對陣黃蜂隊時，領到個人本季第16次技術犯規。按規定今天的比賽將被禁賽，不過聯盟賽前宣布取消這次技術犯規，讓勇士隊格林（Draymond Green）頗有微詞。

格林在個人社群轉發唐西奇技術犯規被取消的訊息並寫道，「我是唐西奇的大粉絲，但這很有趣。」

格林疑似不滿聯盟雙標。 截圖自格林IG

格林不久前在面對快艇的比賽領到第16次技術犯規，賽後他自信地認為聯盟會取消技術犯規，結果並不如他所願，他仍無法出戰面對老鷹的比賽，勇士最終也輸球。

聯盟取消唐西奇技術犯規，也讓許多球迷不滿，紛紛在留言區寫道：「被操縱」、「聯盟希望獨行俠進季後賽」、「格林和布魯克斯（Dillon Brooks）感到困惑」。

The NBA has rescinded Dallas star Luka Doncic's 16th technical foul, making him eligible to play tonight vs. Pacers. — Shams Charania (@ShamsCharania) 2023年3月27日

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